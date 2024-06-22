Стал известен процент россиян, которые предпочитают дачи и огороды спорту
Kp.ru: Четверть россиян вместо спорта занимаются трудом на даче и в огороде
Около 12% принявших участие в опросе россиян не занимаются профессионально спортом, однако ежедневно делают зарядку. Результаты приводит Kp.ru со ссылкой на ответы 5,3 тысячи человек.
Йогу и растяжку предпочитают 6% опрошенных. Бассейн и тренажёрный зал посещают по 5% россиян. Эти люди заявили, что после работы нуждаются в том, чтобы размять организм какой-нибудь физической нагрузкой. Прогулки пешком или на велосипеде по парку или загородной дороге привлекают 4% респондентов. Три процента бегают или даже участвуют в марафонах, а 2% ходят на танцы.
У 26% опрошенных нет необходимости в спорте, ведь они занимаются тяжёлым физическим трудом: ведут хозяйство, занимаются огородом, что-то мастерят на даче. Для 37% россиян спорт — пустой звук, они предпочитают заниматься чем угодно, но только не им.
Ранее врач рассказал, что тренировка может быть не всегда полезна для здоровья, особенно если накануне вы посещали вечеринку. Некоторые люди свято верят, что занятия спортом помогают перекрыть тот вред, который они наносят себе при употреблении алкоголя или курении. Эксперт предупреждает: так это не работает, ни о каком равновесии тут не может быть и речи. А после возлияний до похода в спортзал надо обязательно выждать некоторое время.
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