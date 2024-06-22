Стал известен процент россиян, которые предпочитают дачи и огороды спорту

Около 12% принявших участие в опросе россиян не занимаются профессионально спортом, однако ежедневно делают зарядку. Результаты приводит Kp.ru со ссылкой на ответы 5,3 тысячи человек.

Йогу и растяжку предпочитают 6% опрошенных. Бассейн и тренажёрный зал посещают по 5% россиян. Эти люди заявили, что после работы нуждаются в том, чтобы размять организм какой-нибудь физической нагрузкой. Прогулки пешком или на велосипеде по парку или загородной дороге привлекают 4% респондентов. Три процента бегают или даже участвуют в марафонах, а 2% ходят на танцы.

У 26% опрошенных нет необходимости в спорте, ведь они занимаются тяжёлым физическим трудом: ведут хозяйство, занимаются огородом, что-то мастерят на даче. Для 37% россиян спорт — пустой звук, они предпочитают заниматься чем угодно, но только не им.