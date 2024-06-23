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23 июня, 05:06

Требуют лечения: Зоопсихолог назвала признаки психических проблем у собак и кошек

Эксперт Парфентьева: Психические страдания могут снижать уровень жизни питомца

Существует ряд признаков, по которым можно определить расстройство психики у собак и кошек, рассказала "Газете.ru" зоопсихолог Полина Парфентьева. По её словам, поведение животного может стать гипертрофированным из-за неверного обучения, неудовлетворённых видовых потребностей, возрастных особенностей, стресса, подбора пищи на улице.

Специалист подчеркнула, что при расстройстве психики с животным нужно много работать и даже задействовать лекарства. Понять, что что-то не так, можно по появлению фобий, посттравматического стрессового расстройства, обсессивно-компульсивного расстройства, нарушения пищевого поведения, тревоги, синдрома дефицита внимания. Также у животного может наблюдаться расстройство сна, когда вместо положенных 14–18 часов он спит намного меньше.

Ещё один звоночек — бесцельное поведение: собака кружится, хаотично рвётся с поводка на прогулке, но непонятно для чего. Животное может пугаться звуков автомобилей, в панике убегать от хозяина, быстро перегреваться и становиться агрессивным. Навязчивое и повторяющееся поведение может выражаться в чрезмерном вылизывании лап, ловле несуществующих мух, самоповреждении. Многое из этого касается и кошек, по поведению которых можно отследить усиление страха.

"Если вы заметили у своего питомца один или несколько из этих симптомов, это повод обратиться к специалисту. Забота о психическом здоровье домашних животных не менее важна, чем забота о физическом здоровье. Необходимо помнить о том, что психические страдания могут существенно снижать уровень жизни питомца", — предупредила Парфентьева.

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Ранее в Госдуму поступило предложение вынести вопрос "делёжки" питомцев при разводе в особый отдел гражданских прав. Сейчас в Гражданском кодексе к домашним животным применяются общие правила о совместно нажитом имуществе. Это значит, что при разводе питомец достаётся тому супругу, который им чаще "пользуется".

Обложка ©

Unsplash / Stephen Andrews

Анатолий Симоненко
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