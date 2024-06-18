Генпрокуратура выступила против произвольного усыпления бездомных животных

Конституционный суд (КС) России имеет основания для признания закона об обращении с бездомными животными неконституционным. Соответствующее заявление сделал представитель генерального прокурора в КС Вячеслав Росинский.

Как он пояснил, Федеральный закон "Об ответственном обращении с животными" может не соответствовать Конституции РФ из‑за того, что документ позволяет властям российских субъектов распоряжаться жизнью братьев наших меньших. Сегодня, 18 июня, КС проверяет две статьи закона по запросу Верховного суда Бурятии, куда подали иск зоозащитники.

"Животные, не нашедшие владельца и переданные в пункты [временного содержания] из приютов, по истечении 30 дней пребывания там могут умерщвляться незамедлительно, вне зависимости от их опасности. Таким образом, регламентирована технология, ничего общего не имеющая с требованиями федерального закона и методическими указаниями правительства", — сказал Росинский в ходе судебного заседания.

Он подчеркнул, что закон позволяет усыплять животных только в случаях непереносимых физических страданий, в то время как в Бурятии это разрешено делать сотрудникам коммерческой структуры по другим критериям, к примеру, за агрессивность животного или его чрезмерный лай. По сути, добавил Росинский, основаниями для умерщвления являются естественные поведенческие реакции животного.