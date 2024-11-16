«Влюблённые» и «Император»: Карты Таро раскрыли судьбу отношений Седоковой и Тиммы

Певица Анна Седокова, действительно, может воссоединиться с баскетболистом Янисом Тиммой, подчеркнула эзотерик Инна Алексеева (Мишина), комментируя слухи о примирении звёздной парочки. Однако супруги должны работать над своими чувствами.

Карты Таро раскрыли судьбу Судаковой и Тиммы. По словам эксперта, они показали разрушительные явления в прошлом, гармонию в настоящем и стабильность в будущем. Тем не менее, супруги должны набраться терпения перед судьбоносным решением. Пара сегодня нуждается в частности и компромиссах, полагает гадалка.