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16 ноября, 12:08

«Влюблённые» и «Император»: Карты Таро раскрыли судьбу отношений Седоковой и Тиммы

Эзотерик Алексеева предсказала воссоединение Седоковой и баскетболиста Тиммы

Анна Седокова и Янис Тимма. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории РФ) / annasedokova

Анна Седокова и Янис Тимма. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории РФ) / annasedokova

Певица Анна Седокова, действительно, может воссоединиться с баскетболистом Янисом Тиммой, подчеркнула эзотерик Инна Алексеева (Мишина), комментируя слухи о примирении звёздной парочки. Однако супруги должны работать над своими чувствами.

Карты Таро раскрыли судьбу Судаковой и Тиммы. По словам эксперта, они показали разрушительные явления в прошлом, гармонию в настоящем и стабильность в будущем. Тем не менее, супруги должны набраться терпения перед судьбоносным решением. Пара сегодня нуждается в частности и компромиссах, полагает гадалка.

«Завершает расклад аркан «Влюблённые», подтверждая наличие глубокой связи между супругами. «Император» намекает на восстановление структуры и стабильности, что говорит о возможности успешного воссоединения, если оба партнёра готовы работать над своими чувствами», — увидела будущее собеседница интернет-издания «Подмосковье сегодня».

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Ранее Седокова подала заявление о расторжении брака в мировой суд. В конце октября стало известно, что мировой суд не принял заявление певицы. Позже звезда спровоцировала слухи о примирении с Тиммой.

Борис Эльфанд
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