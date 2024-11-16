«Влюблённые» и «Император»: Карты Таро раскрыли судьбу отношений Седоковой и Тиммы
Эзотерик Алексеева предсказала воссоединение Седоковой и баскетболиста Тиммы
Анна Седокова и Янис Тимма. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории РФ) / annasedokova
Певица Анна Седокова, действительно, может воссоединиться с баскетболистом Янисом Тиммой, подчеркнула эзотерик Инна Алексеева (Мишина), комментируя слухи о примирении звёздной парочки. Однако супруги должны работать над своими чувствами.
Карты Таро раскрыли судьбу Судаковой и Тиммы. По словам эксперта, они показали разрушительные явления в прошлом, гармонию в настоящем и стабильность в будущем. Тем не менее, супруги должны набраться терпения перед судьбоносным решением. Пара сегодня нуждается в частности и компромиссах, полагает гадалка.
«Завершает расклад аркан «Влюблённые», подтверждая наличие глубокой связи между супругами. «Император» намекает на восстановление структуры и стабильности, что говорит о возможности успешного воссоединения, если оба партнёра готовы работать над своими чувствами», — увидела будущее собеседница интернет-издания «Подмосковье сегодня».
Ранее Седокова подала заявление о расторжении брака в мировой суд. В конце октября стало известно, что мировой суд не принял заявление певицы. Позже звезда спровоцировала слухи о примирении с Тиммой.