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11 ноября, 15:18

Воссоединение или пиар? Седокова в латексном платье спровоцировала слухи о примерении с мужем

Анна Седокова спровоцировала слухи о воссоединении с мужем-баскетболистом Тиммой

Анна Седокова и Янис Тимма. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / annasedokova

Анна Седокова и Янис Тимма. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / annasedokova

Певица Анна Седокова могла передумать разводится с мужем — латвийским баскетболистом Янисом Тиммой. По крайней мере так решили фанаты экс-солистки группы «ВИА Гра». Впрочем, кто-то заподозрил артистку в дешёвом пиаре на «разводе».

Янис Тимма и Анна Седокова с сыном Гектором. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / janis.timma

Недавно Янис опубликовал в соцсети видео с баскетбольного турнира. На некоторых кадрах спортсмен держит на руках семилетнего сына Седоковой, а позже появляется и сама певица. В латексном комбинезоне Анна выглядела счастливой. По всей видимости, она вместе с сыном пришла поддержать Яниса на игре. В Москве прибалтийский спортсмен играет за медиабаскетбольную команду Alikson Team.

Напомним, ранее сообщалось, что Седокова подала заявление о расторжении брака в мировой суд. В последнее время певица жила с мужем в разных городах и заявляла о сложностях в отношениях. Артистка призналась, что они с Янисом Тиммой неоднократно расходились и сходились, однако сейчас якобы приняли окончательное решение о разводе. При этом в конце октября мировой суд не принял заявление певицы на развод. По всей видимости, паре суждено быть вместе.

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Наталья Демьянова
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