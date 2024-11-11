Воссоединение или пиар? Седокова в латексном платье спровоцировала слухи о примерении с мужем

Недавно Янис опубликовал в соцсети видео с баскетбольного турнира. На некоторых кадрах спортсмен держит на руках семилетнего сына Седоковой, а позже появляется и сама певица. В латексном комбинезоне Анна выглядела счастливой. По всей видимости, она вместе с сыном пришла поддержать Яниса на игре. В Москве прибалтийский спортсмен играет за медиабаскетбольную команду Alikson Team.

Напомним, ранее сообщалось, что Седокова подала заявление о расторжении брака в мировой суд. В последнее время певица жила с мужем в разных городах и заявляла о сложностях в отношениях. Артистка призналась, что они с Янисом Тиммой неоднократно расходились и сходились, однако сейчас якобы приняли окончательное решение о разводе. При этом в конце октября мировой суд не принял заявление певицы на развод. По всей видимости, паре суждено быть вместе.