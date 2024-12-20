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20 декабря, 11:56

У Макаревича* не осталось имущества в РФ после блокировки «Философии ненасилия»

Андрей Макаревич* Обложка © Telegram / Группа «Машина Времени»

Андрей Макаревич* Обложка © Telegram / Группа «Машина Времени»

У Андрея Макаревича*, лидера группы «Машина времени», больше нет бизнес-интересов и имущества в России. Некогда популярный артист лишился его после того, как Федеральная налоговая служба заблокировала его компанию ООО «Философия ненасилия». Об этом сообщил представитель музыканта Антон Чернин.

«Никаких бизнес-интересов и никакого имущества у Макаревича* в России нет», — сказал он в беседе с РБК.

Макаревич* согласен «прогнуться под изменчивый мир» и спеть для россиян за немалую сумму
Макаревич* согласен «прогнуться под изменчивый мир» и спеть для россиян за немалую сумму

Ранее Life.ru писал, что ФНС закрыла московскую компанию, принадлежащую Макаревичу*, которая планировала продвигать «Философию ненасилия». Совладельцем фирмы был также Рубен Апресян*. Они намеревались организовывать лекции и тематические мероприятия, а также активно продвигать идеи «бархатных революций». Однако после начала конфликта в Газе решили изменить планы.

* Внесены Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.

Александра Мышляева
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