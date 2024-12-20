У Макаревича* не осталось имущества в РФ после блокировки «Философии ненасилия»

У Андрея Макаревича*, лидера группы «Машина времени», больше нет бизнес-интересов и имущества в России. Некогда популярный артист лишился его после того, как Федеральная налоговая служба заблокировала его компанию ООО «Философия ненасилия». Об этом сообщил представитель музыканта Антон Чернин.

«Никаких бизнес-интересов и никакого имущества у Макаревича* в России нет», — сказал он в беседе с РБК.

Ранее Life.ru писал, что ФНС закрыла московскую компанию, принадлежащую Макаревичу*, которая планировала продвигать «Философию ненасилия». Совладельцем фирмы был также Рубен Апресян*. Они намеревались организовывать лекции и тематические мероприятия, а также активно продвигать идеи «бархатных революций». Однако после начала конфликта в Газе решили изменить планы.