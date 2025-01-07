От Камчатки до Балтики: Самые интересные новогодние традиции разных народов России

От Камчатки до Архангельска, от Урала до Дальнего Востока — каждый регион имеет свои особенности, которые делают новогодние праздники неповторимыми. Life.ru познакомился с праздничными традициями народов России.

Дальний Восток: Духи огня, воды и небесные врата

Коренные жители Дальнего Востока отмечают Новый год в дни летнего солнцестояния. Фото © ТАСС / Xu Congjun / VCG / Visual China Grou / VCG

Коренные жители Дальнего Востока, такие как эвенки и нанайцы, отмечают Новый год в дни летнего солнцестояния. В это время они собираются у костров, символизирующих небесные врата, и прыгают через огонь, чтобы помочь планетам пройти свой путь и начать новый цикл. На деревьях развешивают разноцветные ленты в честь духов, а рядом с родниками оставляют угощения — пшённую кашу и ягоды. Этот необычный обряд связан с почитанием природы и духов, которые помогают людям преодолевать препятствия на пути.

Якутия: Костры и хороводы

В Якутии Новый год называется Ысыах, что в переводе означает «изобилие». Это празднование тоже приурочено к летнему солнцестоянию, которое приходится на период с 10 по 25 июня. В эти дни горят костры, у которых якуты собираются и празднуют пробуждение Вселенной. Важным элементом праздника являются хороводы — осуохай — они длятся несколько дней и ночей. Это время, когда славятся божества верхнего мира — айыы и проводятся танцы, призванные принести удачу и изобилие в новый год.

Бурятия: Льдинки и веник на пороге

В Бурятии Новый год продолжается месяц, и каждый день выполняются новые ритуалы. Фото © ТАСС / Евгений Епанчинцев

В Бурятии Новый год, Сагаан Сар, празднуется в феврале, в день Белого месяца. Это праздник очищения, обновления и подготовки к новому циклу жизни. Молодые девушки тщательно убирают в доме, чтобы избавиться от всего плохого, и оставляют у порога кусочек прозрачной льдинки и веник, символизируя чистоту помыслов и готовность встретить новый год с открытым сердцем. Праздник продолжается месяц, и каждый день выполняются новые ритуалы, направленные на очищение и обновление.

Тува: Генеральная уборка и молочный чай

В Туве Новый год, называемый Шагаа, — это праздник, который также сопровождается тщательной подготовкой дома. Тувинцы считают, что уборка перед торжеством поможет встретить новый год в чистоте и гармонии. На праздничном столе обязательно присутствует молочная каша, баранина и чай с молоком, а в этот день тувинцы начинают серьёзные дела, такие как строительные работы, или принимают важные семейные решения.

Чувашия: Зимняя неделя и молодёжные традиции

В Чувашии Новый год отмечают с Рождества до Крещения. Фото © Культура.рф

В Чувашии Новый год отмечают с Рождества до Крещения, и этот период называется Кăшарни — зимняя неделя. В этот праздничный цикл молодёжь собирается в доме, готовит угощения и варит пиво. Вечером проходят застолья, на которых девушки угощают стариков и получают благословение на счастливую жизнь в наступившем году. Молодёжь празднует этот период весело и активно, устраивая танцы и музыкальные выступления.

Калмыкия: Лампады и молочный чай

В Калмыкии Новый год также отмечают в период Сагаан Сар, но в дополнение к этому празднику есть ещё один, который начинается в ноябре, — это праздник Зул, или «лампада». В день торжества хозяйки зажигают лампады, которые символизируют свет и тепло, а на столе обязательно появляются пшеничные пирожки, пельмени с бараниной и традиционный молочный чай. Это время, когда калмыки обращаются к своим духовным традициям, почитают предков и готовятся к Новому году.

Башкортостан: Грачи и пшённая каша

Весной в Башкирии празднуют Каргатуй, тот же летний Новый год. Фото © Культура.рф

Весной в Башкирии празднуют Каргатуй — Грачиную свадьбу. Это праздник обновления, когда земля просыпается от зимней спячки, а грачи возвращаются домой. Башкирские девушки украшают деревья, а мужчины готовят пшённую кашу. Это праздник, когда начинается новый цикл земледельческой жизни, и люди верят, что с прилётом грачей наступает время для новых начинаний.

Республика Татарстан: Кыш Бабай и Навруз

В Татарстане после празднования общероссийского Нового года наступает время для традиционного торжества Навруз, которое отмечается в конце марта. Это праздник земледельцев, когда встречают весну и начало нового жизненного цикла. На стол ставят пророщенные ростки чечевицы и пшеницы, символизирующие изобилие и удачу. Но прежде чем наступит Навруз, дети Татарстана получают подарки от Кыш Бабая — татарского аналога Деда Мороза.

Мордовия: Праздничные посиделки и сладкий квас

В Мордовии Новый год отмечают как и в России — в ночь с 31 декабря на 1 января. Фото © VK / Дом дружбы народов Владимирской области

В Мордовии Новый год совпадает с общероссийским, но традиции празднования имеют свои особенности. Молодёжь собирается на праздничные посиделки в рождественской избе, где готовят сладкий квас и пироги с калиной. Вечером проходят игры и конкурсы, а дети наряжаются в медведей и мифических персонажей. Это время веселья и общения, когда соседи поздравляют друг друга и делятся радостью.

Марий Эл: Овечья нога и дед Василий

В Республике Марий Эл Новый год называется Шорыкйол, или «овечья нога». Это особенный праздник, который начинается всегда в пятницу, и девушки в новогоднюю ночь гадают, хватая овцу за ногу. Считается, что если скотина окажется пушистой, то в доме будет богатый жених. В это время также проходит традиционный обход дедушки Василия, который проверяет, как хозяева подготовились к празднику, и благословляет их на удачу в новом году.

Удмуртия: Ряженые и мистическая защита

Удмурты отмечают Новый год в зимний период, но сохраняют древние традиции. Фото © ТАСС / Егор Алеев

Удмурты отмечают Новый год в зимний период, но сохраняют древние традиции, такие как ряжение. Люди надевают одежду наизнанку и покрывают лица сажей, чтобы отпугнуть злых духов и привлечь удачу в дом. Это весёлая традиция, которая стала частью современного новогоднего праздника, и на торжествах появляются яркие и креативные ряженые, приносящие радость.

Осетия: Бусина желаний

Осетины празднуют Новый год 13–14 января и называют его Ног бон. В этот день пекут осетинские пироги, символизирующие солнце и изобилие, и разжигают костры. Особенно важным элементом праздника является Бусина желаний, которая считается священным объектом. Перед Новым годом старейшины тщательно очищают бусину и готовят её к встрече нового года, чтобы принести счастье и благополучие в дом.

Карелия: Магия первого дня

Карелы отмечают Новый год с Рождества до Святок. Фото © VK / Юлия Петрова

Карелы отмечают Новый год с Рождества до Святок, и в этот день важным является визит бородатого мужчины — символа удачи и благополучия. В Карелии верят, что такой гость принесёт удачу в дом на весь год. Девушки также традиционно гадают, плеская воду, чтобы узнать, кто из них выйдет замуж в этом году.

Кольский полуостров: Кусачий Дед Мороз

Саамы, проживающие на Кольском полуострове, раньше не праздновали Новый год, считая Деда Мороза злым стариком. Вместо этого у них был Праздник чистого снега, который символизировал исполнение желаний и очищение. Этот праздник отмечался 7 января, и было принято подводить итоги года и отмечать важные события в жизни.

Архангельская область: Поморы и плавучие маяки

Помимо обычного Нового года, в Архангельской области поморы празднуют Новый год 14 сентября. Фото © ТАСС / Валерий Матыцин

В Архангельской области поморы празднуют Новый год 14 сентября, когда рыбаки возвращаются домой, а урожай собран. Женщины пекут козули — пряники с жжёным сахаром, а с берега Белого моря спускают горящий маяк, чтобы указать путь морякам. Этот символический жест помогает встретить Новый год с надеждой и верой в будущее.