5 новогодних песен времён СССР для праздничного настроения

К концу 2023 года для того, чтобы создать себе мандариновое настроение, без включения новогоднего плейлиста никак не обойтись. Именно новогодние песни являются неотъемлемой частью не только главного российского праздника, но и советского. Проблема заключается в том, что за последние 20 с лишним лет отечественные артисты не подарили слушателям ярких песен про любимый праздник. Поэтому советские композиции навсегда остались в сердцах миллионов и в нашем сердечке — тоже.

1. Людмила Гурченко — Пять минут

5 лучших и нестареющих новогодних песен времён СССР

Эта песня из фильма "Карнавальная ночь", вышедшего на советские киноэкраны в 1956 году, стала настоящим новогодним гимном СССР. Сегодня даже те, кто ни разу не смотрел этот добрый, по-настоящему праздничный фильм с великолепной Людмилой Гурченко, наизусть знают слова легендарной песни в её исполнении.

2. Аркадий Хоралов — Новогодние игрушки

Первым этот новогодний хит, написанный на стихи поэта Андрея Дементьева, исполнил советский и российский эстрадный певец и композитор Аркадий Хоралов. Композиция была издана на альбоме артиста "Странный мир" в 1988 году при участии Аурики Ротару — сестры знаменитой певицы Софии Ротару. В середине 1980-х песня буквально покорила радио- и телеэфир. Сегодня самыми известными вариациями на эту музыкальную композицию являются "Новогодние игрушки" в исполнении певиц Аниты Цой и Натали.

3. Нина Бродская — Звенит январская вьюга

Какие советские песни послушать, чтобы поймать новогоднее настроение?

Знаменитый шлягер, который прозвучал в легендарной комедии Леонида Гайдая "Иван Васильевич меняет профессию" в исполнении замечательной певицы Нины Бродской. Авторы этой жизнеутверждающей и невероятно красивой песни — композитор Александр Зацепин и поэт Леонид Дербенёв.

4. Лариса Долина — Три белых коня

Хрустящую, как свежий снег, песню Евгения Крылатова на стихи Леонида Дербенёва записала Лариса Долина. Композиция прозвучала в новогодней сказке "Чародеи", которую впервые показали 31 декабря 1982 года. Её "исполнила" младшая сестра Иванушки Нина Пухова — актриса Анна Ашимова. На самом деле вокал принадлежал 27-летней Ларисе Долиной, которая при записи использовала детский фальцет. Впоследствии "Три белых коня" вошли в репертуар артистки. Хотя кто только не пел её за эти годы и продолжает это делать и сегодня. Интересно, в чьём исполнении мы услышим "Три белых коня" на новогодних огоньках 2023–2024?

5. Леонид Бекман — В лесу родилась ёлочка

Лучшие песни СССР для новогоднего плейлиста, которые поднимут настроение