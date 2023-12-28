Внучка художника Васнецова создаёт ёлочные игрушки по мотивам известных сказок

Потомки художника Юрия Васнецова создают авторские игрушки по мотивам знаменитых сказок, которые так любили советские дети. Такие книжные герои, как Конёк-Горбунок, Три медведя или Сорока-Белобока, сначала обретают форму из ваты, а затем — место на новогодней ёлке.

Внучка иллюстратора Васнецова создаёт ёлочные игрушки по мотивам известных сказок. Видео © Телеканал "Санкт-Петербург"

В беседе с телеканалом "Санкт-Петербург" внучка знаменитого живописца Мария Васнецова рассказала, что для её семейства Новый год всегда был особенным праздником. Уникальными были и праздничные представления в кругу родных, которые устраивал её знаменитый дед.

"Представления, переодевания, приходили гости, и это была всегда особая атмосфера в доме. Дед был сказочником не только в своих книжках, но устраивал праздник, сказку в жизни своих близких и друзей. Всегда в доме Васнецовых собирались гости и были свидетелями удивительных праздничных событий", — отметила Мария.

Сейчас же культовые сказки из детства буквально оживают на ёлке потомков Васнецова. По мотивам иллюстраций художника его внучка создаёт очаровательные новогодние украшения. На одного персонажа, например Волка, уходит до пяти дней.

Юрий Алексеевич Васнецов (1900–1973) — советский художник; живописец, график, сценограф, иллюстратор. Народный художник РСФСР (1966), лауреат Государственной премии СССР (1971). Дальний родственник братьев-художников Васнецовых (Виктора Михайловича и Аполлинария Михайловича) и фольклориста Александра Васнецова.