На Соборной площади Московского Кремля установили главную новогоднюю ёлку России. В центр столицы праздничное дерево доставили 13 декабря, а спилили его 11-го числа в подмосковном Щёлкове.

Высота 84-летней ели составляет 25 метров, размах веток — 10 метров, а диаметр ствола — 60 сантиметров. Её выбрали из 30 претенденток. Украсили ёлку 1500 игрушками, некоторые из которых весьма необычные. Благодаря им дети смогут познакомиться с творческими профессиями или выбрать себе хобби. Так, в рамках проекта "Праздничный концерт" на дереве разместили 1,2 тысячи метров гирлянд, 54 мерцающих шарика, 160 тающих сосулек с эффектом "бегущий свет", а также украшения в виде барабанов, труб, скрипок и масок.

Главную новогоднюю ёлку России украсили барабанами, скрипками и трубами. Фото © Агентство "Москва" / Ярослав Чингаев

"Цветовая палитра проекта выполнена в золотых, перламутровых, красных и белых тонах для гармоничного дополнения общей гаммы белокаменных соборов с золотыми и серебряными куполами", — сообщили в Управлении делами президента РФ.