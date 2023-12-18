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Главную новогоднюю ёлку Петербурга украсили в стиле ретро

18 декабря, 13:00
<p>Новогодняя ёлка на Дворцовой площади. Обложка © <a href="https://tvspb.ru/news/2023/12/18/na-dvorczovoj-ploshhadi-zakonchili-ukrashenie-glavnoj-novogodnej-eli" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Телеканал "Санкт-Петербург"</a></p>

Новогодняя ёлка на Дворцовой площади. Обложка © Телеканал "Санкт-Петербург"

В Санкт-Петербурге украсили главную новогоднюю ёлку, которую спилили в лесу в Выборгском районе Ленинградской области и установили на Дворцовой площади. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург" и публикует видео.

В Петербурге украсили новогоднюю ёлку на Дворцовой площади. Видео © Телеканал "Санкт-Петербург"

Как и в прежние годы, был выбран стиль ретро для оформления новогодней красавицы. На ветвях можно увидеть старинные игрушки в форме лошадок, избушек, конфет, щелкунчиков, флажков, а на макушке красуется пятиконечная звезда. Всего задействовано 300 фигурок и использовано более пяти тысяч метров гирлянд. Также на площади поставят ещё несколько невысоких ёлочек и световые фигуры.

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Ранее россиянам посоветовали ставить новогоднюю ёлку на высокий подиум: внизу освободится место под подарки и можно будет создать эффектную фотозону прямо под хвойными ветками.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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