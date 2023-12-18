Главную новогоднюю ёлку Петербурга украсили в стиле ретро
Новогодняя ёлка на Дворцовой площади. Обложка © Телеканал "Санкт-Петербург"
В Санкт-Петербурге украсили главную новогоднюю ёлку, которую спилили в лесу в Выборгском районе Ленинградской области и установили на Дворцовой площади. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург" и публикует видео.
В Петербурге украсили новогоднюю ёлку на Дворцовой площади. Видео © Телеканал "Санкт-Петербург"
Как и в прежние годы, был выбран стиль ретро для оформления новогодней красавицы. На ветвях можно увидеть старинные игрушки в форме лошадок, избушек, конфет, щелкунчиков, флажков, а на макушке красуется пятиконечная звезда. Всего задействовано 300 фигурок и использовано более пяти тысяч метров гирлянд. Также на площади поставят ещё несколько невысоких ёлочек и световые фигуры.
Ранее россиянам посоветовали ставить новогоднюю ёлку на высокий подиум: внизу освободится место под подарки и можно будет создать эффектную фотозону прямо под хвойными ветками.