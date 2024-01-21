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21 января, 14:00

10 моментов, когда дети творили такие глупости, что хочется пожелать их родителям новых нервных клеток

Ребятишки живут в своём — вымышленном — мире. И решения принимают только исходя из детской логики. Часто это приводит к крайне смешным последствиям. И вот 10 примеров.

"Ребёнок просто сказал мне: "Я пойду делать намасте на заднем дворе и скоро вернусь". Это... видимо... намасте", — kindofsquishy.

Фото © X / kindofsquishy

Фото © X / kindofsquishy

"У моей сестры недавно родилась девочка... Она привезла её домой сегодня, и другая её дочь была так зла, что собрала все свои вещи и попыталась уйти из дома", — danieljoness.

Фото © Reddit / danieljoness

Фото © Reddit / danieljoness

"Забрали у дочери стакан с вкусняшками, чтобы сделать красивую фотографию..." shewantstheicepick.

Фото © Reddit / shewantstheicepick

Фото © Reddit / shewantstheicepick

"Мой сын один играл на улице в снегу. Я вышел, чтобы проверить его, но не смог найти. Начал искать и услышал слабый крик. <...> Повернул за угол и нашёл ЭТО. Поздравляю, малыш. Никогда не видел, чтобы кто-то делал это в реальной жизни", — CapetainTrippy.

Фото © X / CapetainTrippy

Фото © X / CapetainTrippy

"Я: Пора собираться в школу!

Мой трёхлетка: Окей, но сначала мне нужно сделать кое-что.

Кое-что: ..." ThisPaul.

Фото © X / ThisPaul

Фото © X / ThisPaul

"Она плачет, потому что её брат с гордостью объявил о размере отложенной им какашки, но смыл её прежде, чем сестра успела это увидеть", — T0BYs_Grundle.

Фото © Reddit / T0BYs_Grundle

Фото © Reddit / T0BYs_Grundle

"Я, когда мне было 9 лет..." MELO_DETH_999.

Фото © Reddit / MELO_DETH_999

Фото © Reddit / MELO_DETH_999

"Вчера ребёнок играл в мастерской, пока я чинил дверь гаража. Очень рад, что проверил кроксы, прежде чем их надеть", — TummyPuppy.

Фото © Reddit / TummyPuppy

Фото © Reddit / TummyPuppy

"Я пытался включить телевизор, но не получалось. Открыла пульт и обнаружила это...🤦🏻‍♀️", GraceWRX.

Фото © Reddit / GraceWRX

Фото © Reddit / GraceWRX

"Я взял его с собой за покупками на день рождения. Сказал, что он может выбрать всё, что захочет. Он выбрал мыло", — sonicshawty.

Фото © X / sonicshawty

Фото © X / sonicshawty

Какое родовое "проклятие" должен снять ребёнок, родившийся в январе
Какое родовое "проклятие" должен снять ребёнок, родившийся в январе
Обложка ©

X / CapetainTrippy, © Reddit / MELO_DETH_999

Сергей Трофимов
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