10 моментов, когда дети творили такие глупости, что хочется пожелать их родителям новых нервных клеток

"Ребёнок просто сказал мне: "Я пойду делать намасте на заднем дворе и скоро вернусь". Это... видимо... намасте", — kindofsquishy.

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"У моей сестры недавно родилась девочка... Она привезла её домой сегодня, и другая её дочь была так зла, что собрала все свои вещи и попыталась уйти из дома", — danieljoness.

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"Забрали у дочери стакан с вкусняшками, чтобы сделать красивую фотографию..." — shewantstheicepick.

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"Мой сын один играл на улице в снегу. Я вышел, чтобы проверить его, но не смог найти. Начал искать и услышал слабый крик. <...> Повернул за угол и нашёл ЭТО. Поздравляю, малыш. Никогда не видел, чтобы кто-то делал это в реальной жизни", — CapetainTrippy.

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"Я: Пора собираться в школу! Мой трёхлетка: Окей, но сначала мне нужно сделать кое-что. Кое-что: ..." — ThisPaul.

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"Она плачет, потому что её брат с гордостью объявил о размере отложенной им какашки, но смыл её прежде, чем сестра успела это увидеть", — T0BYs_Grundle.

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"Я, когда мне было 9 лет..." — MELO_DETH_999.

Фото © Reddit / MELO_DETH_999

"Вчера ребёнок играл в мастерской, пока я чинил дверь гаража. Очень рад, что проверил кроксы, прежде чем их надеть", — TummyPuppy.

Фото © Reddit / TummyPuppy

"Я пытался включить телевизор, но не получалось. Открыла пульт и обнаружила это...🤦🏻‍♀️", — GraceWRX.

Фото © Reddit / GraceWRX

"Я взял его с собой за покупками на день рождения. Сказал, что он может выбрать всё, что захочет. Он выбрал мыло", — sonicshawty.