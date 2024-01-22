"Начало отсчёта к смерти": Эзотерик рассказала, можно ли покупать место на кладбище заранее

Многие россияне заранее покупают себе место на кладбище, причём некоторые делают это в довольно молодом возрасте, поскольку не хотят обременять близких, когда настанет их час. Однако ясновидящая Дарья Миронова предупредила, что среди эзотериков такая практика — дурная примета. По её словам, тем самым люди призывают к себе силы смерти, будто сигнализируют, что они её ждут.

"В мире магии не приветствуют такую традицию. Многие ведающие люди считают, что, купив себе место на кладбище, вы начинаете отсчёт к смерти и она непременно придёт. Даже если вам суждено было прожить долгую жизнь, вы умрёте только потому, что потревожили силы смерти", — сказала Миронова в беседе с "Вечерней Москвой".

При этом ясновидящая считает, что ко всему нужно относиться с умом и учитывать современные реалии. По её мнению, человек вправе покупать себе место на кладбище, когда захочет. Более того, есть много случаев, когда люди, которые заранее приобрели участок на погосте, жили очень долго. Поэтому в данном вопросе, по сути, нет истины в последней инстанции, резюмировала Миронова.