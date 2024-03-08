Погода в Москве запаздывает на неделю, рассказал синоптик

Погода в Москве отстаёт от календаря примерно на неделю. Об этом рассказал руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

"И вот такая погода, с температурой ниже нормы, сохранится практически до середины месяца, до 13–15 марта. Будет преобладать антициклональный тип погоды, а это означает, что сильных снегопадов не будет... В Москве и Подмосковье если и упадёт немного, то даже меньше одного сантиметра", — пояснил синоптик в беседе с RT.

По словам эксперта, в столице ночью прогнозируется от минус пяти до минус десяти, днём — от нуля до минус двух. В субботу и воскресенье ожидается облачность с прояснением, поэтому активно греющего Солнца ждать не стоит. Ситуация изменится в начале следующей недели, когда потеплеет.