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9 марта, 06:00

Весна наступила, и вот 10 питомцев, которые ждали её сильнее вас

Слава богу, ты прошла! Спасибо зиме за увлекательные несколько месяцев, но давайте признаемся, мы все ждали, когда уже наконец начнёт таять снег. И мы не одни — четвероногие друзья тоже с надеждой смотрели в окно... Дождались весны, ура!

"Первая весна Молли в Вирджинии. Она в восторге от погоды!" lafaa123.

Фото © Reddit / lafaa123

Фото © Reddit / lafaa123

"Кошка вышла, чтобы насладиться цветением сакуры в библиотеке Robarts, Торонто", — cubenori.

Фото © Reddit / cubenori

Фото © Reddit / cubenori

"Весенние обеденные прогулки с моим мохнатым другом", — katkingkole.

Фото © Reddit / katkingkole

Фото © Reddit / katkingkole

"Это его первая весна!" theprettysiren.

Фото © Reddit / theprettysiren

Фото © Reddit / theprettysiren

"В честь весны держите хомяка в шляпке из цветочка!" Waifer2016.

Фото © Reddit / Waifer2016

Фото © Reddit / Waifer2016

"Весна!🌸", — HenryQk.

Фото © Reddit / HenryQk

Фото © Reddit / HenryQk

"Счастливый весенний пёс! Обычно ничего не публикую, но этот кадр вышел отличным", — bertmoon76.

Фото © Reddit / bertmoon76

Фото © Reddit / bertmoon76

"Как же она наслаждается этой весной!" leading_cilantro.

Фото © Reddit / leading_cilantro

Фото © Reddit / leading_cilantro

"Будьте как Мистер Жопс, идите наслаждаться весной!" пользователь Reddit.

Фото © Reddit / пользователь Reddit

Фото © Reddit / пользователь Reddit

"Наконец-то мы дождались по-настоящему весенней погоды!" mike_pants.

Фото © Reddit / mike_pants

Фото © Reddit / mike_pants

Тайные знаки судьбы: Как распознать послания Вселенной в повседневной жизни
Тайные знаки судьбы: Как распознать послания Вселенной в повседневной жизни
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Reddit / theprettysiren, leading_cilantro

Сергей Трофимов
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