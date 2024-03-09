Весна наступила, и вот 10 питомцев, которые ждали её сильнее вас

Слава богу, ты прошла! Спасибо зиме за увлекательные несколько месяцев, но давайте признаемся, мы все ждали, когда уже наконец начнёт таять снег. И мы не одни — четвероногие друзья тоже с надеждой смотрели в окно... Дождались весны, ура!