Весна наступила, и вот 10 питомцев, которые ждали её сильнее вас
Слава богу, ты прошла! Спасибо зиме за увлекательные несколько месяцев, но давайте признаемся, мы все ждали, когда уже наконец начнёт таять снег. И мы не одни — четвероногие друзья тоже с надеждой смотрели в окно... Дождались весны, ура!
"Первая весна Молли в Вирджинии. Она в восторге от погоды!" — lafaa123.
Фото © Reddit / lafaa123
"Кошка вышла, чтобы насладиться цветением сакуры в библиотеке Robarts, Торонто", — cubenori.
Фото © Reddit / cubenori
"Весенние обеденные прогулки с моим мохнатым другом", — katkingkole.
Фото © Reddit / katkingkole
"Это его первая весна!" — theprettysiren.
Фото © Reddit / theprettysiren
"В честь весны держите хомяка в шляпке из цветочка!" — Waifer2016.
Фото © Reddit / Waifer2016
"Весна!🌸", — HenryQk.
Фото © Reddit / HenryQk
"Счастливый весенний пёс! Обычно ничего не публикую, но этот кадр вышел отличным", — bertmoon76.
Фото © Reddit / bertmoon76
"Как же она наслаждается этой весной!" — leading_cilantro.
Фото © Reddit / leading_cilantro
"Будьте как Мистер Жопс, идите наслаждаться весной!" — пользователь Reddit.
Фото © Reddit / пользователь Reddit
"Наконец-то мы дождались по-настоящему весенней погоды!" — mike_pants.
Фото © Reddit / mike_pants
Reddit / theprettysiren, leading_cilantro