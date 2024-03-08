Регион

Уведомления отключены

8 марта, 19:40

Лопающий грелки "Русский Халк" рассказал, как вовлекает молодёжь в спорт

"Русский Халк" Сергей Агаджанян привлекает молодёжь к спорту экстремальными шоу

Силач из Подмосковья Сергей Агаджанян. Обложка © Телеканал "360" / Скриншот

Силач из Подмосковья Сергей Агаджанян. Обложка © Телеканал "360" / Скриншот

Настоящий богатырь Сергей Агаджанян из Подмосковья, который также известен, как "Русский Халк", может протащить многотонную фуру и параллельно надувать грелки, пока те не лопнут. Таким образом атлет показывает возможности организма человека и привлекает внимание подростков к занятиями спортом, проделывая трюки перед большим количеством зрителей.

"Русский Халк" Сергей Агаджанян рассказал, как привлекает молодёжь к спорту. Видео © Телеканал "360"

"То, что я делаю — очень помогает показать возможности человека не только при помощи гаджетов, не только умственное развитие, но и физическое, без которого невозможно гармоничное развитие молодого человека. Тяжелоатлеты советской эпохи, тяжелоатлеты-рекордсмены и также цирковые силачи <…> они заряжали, было желание становиться сильнее, побеждать себя", — заявил спортсмен в эфире телеканала "360".

Чтобы заинтересовать подрастающее поколение, атлет вместе с коллегами решился на номера, которые совмещают элементы силового экстрима и эффекты разрушения. Например, "Русский Халк" надувал грелки до тех пор, пока они не лопались и одновременно с этим тащил за собой большие фуры. Такое представление вызвало невероятный восторг у зрителей.

Колопроктолог рассказал, какие виды спорта могут привести к геморрою
Колопроктолог рассказал, какие виды спорта могут привести к геморрою

Ранее Агаджанян в первый раз за всю историю спорта отбуксировал в гору авто и разорвал четыре грелки. И всё это чуть больше, чем за две минуты. Рекорд силач установил в Кисловодске.

Евгения Мосс
  • Новости
  • Вдохновение и мотивация
  • Интересное
  • Спорт
  • Москва
  • Московская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров