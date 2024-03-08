Лопающий грелки "Русский Халк" рассказал, как вовлекает молодёжь в спорт

Настоящий богатырь Сергей Агаджанян из Подмосковья, который также известен, как "Русский Халк", может протащить многотонную фуру и параллельно надувать грелки, пока те не лопнут. Таким образом атлет показывает возможности организма человека и привлекает внимание подростков к занятиями спортом, проделывая трюки перед большим количеством зрителей.

"Русский Халк" Сергей Агаджанян рассказал, как привлекает молодёжь к спорту. Видео © Телеканал "360"

"То, что я делаю — очень помогает показать возможности человека не только при помощи гаджетов, не только умственное развитие, но и физическое, без которого невозможно гармоничное развитие молодого человека. Тяжелоатлеты советской эпохи, тяжелоатлеты-рекордсмены и также цирковые силачи <…> они заряжали, было желание становиться сильнее, побеждать себя", — заявил спортсмен в эфире телеканала "360".

Чтобы заинтересовать подрастающее поколение, атлет вместе с коллегами решился на номера, которые совмещают элементы силового экстрима и эффекты разрушения. Например, "Русский Халк" надувал грелки до тех пор, пока они не лопались и одновременно с этим тащил за собой большие фуры. Такое представление вызвало невероятный восторг у зрителей.