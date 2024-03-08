Лопающий грелки "Русский Халк" рассказал, как вовлекает молодёжь в спорт
"Русский Халк" Сергей Агаджанян привлекает молодёжь к спорту экстремальными шоу
Силач из Подмосковья Сергей Агаджанян. Обложка © Телеканал "360" / Скриншот
Настоящий богатырь Сергей Агаджанян из Подмосковья, который также известен, как "Русский Халк", может протащить многотонную фуру и параллельно надувать грелки, пока те не лопнут. Таким образом атлет показывает возможности организма человека и привлекает внимание подростков к занятиями спортом, проделывая трюки перед большим количеством зрителей.
"Русский Халк" Сергей Агаджанян рассказал, как привлекает молодёжь к спорту. Видео © Телеканал "360"
"То, что я делаю — очень помогает показать возможности человека не только при помощи гаджетов, не только умственное развитие, но и физическое, без которого невозможно гармоничное развитие молодого человека. Тяжелоатлеты советской эпохи, тяжелоатлеты-рекордсмены и также цирковые силачи <…> они заряжали, было желание становиться сильнее, побеждать себя", — заявил спортсмен в эфире телеканала "360".
Чтобы заинтересовать подрастающее поколение, атлет вместе с коллегами решился на номера, которые совмещают элементы силового экстрима и эффекты разрушения. Например, "Русский Халк" надувал грелки до тех пор, пока они не лопались и одновременно с этим тащил за собой большие фуры. Такое представление вызвало невероятный восторг у зрителей.
Ранее Агаджанян в первый раз за всю историю спорта отбуксировал в гору авто и разорвал четыре грелки. И всё это чуть больше, чем за две минуты. Рекорд силач установил в Кисловодске.