Новый рекорд: "Русский Халк" отбуксировал двухтонное авто в гору за 2 минуты и порвал 4 грелки

Мировой чемпион по буксировке многотонной техники и силовым номерам Сергей Агаджанян (его также называют "Русским Халком") в первый раз за всю историю спорта отбуксировал в гору авто и разорвал четыре грелки. И всё это чуть больше, чем за две минуты. Рекорд силач установил в Кисловодске.

"Русский Халк" Сергей Агаджанян устанавливает новый рекорд по буксировке транспорта в Кисловодске. Видео © Telegram / "Спорт Кисловодск"

"Эти номера посвящены в первую очередь молодёжи для популяризации здорового образа жизни. Здесь я тянул "УАЗ-Патриот" весом 2,2 тонны, вес вроде бы небольшой, но тянул на возвышенность. Перепад высоты на Курортном бульваре, по оценке отдела архитектуры, составляет 4,5 метра, неоднородный рельеф и брусчатка внесли свои коррективы", — сказал рекордсмен в беседе с ТАСС.

Агаджанян добавил, что превысил запланированную отметку в 22 метра и установил рекорд в честь 220-летия Кисловодска — 44,4 метра. Силач назвал своё достижение ощутимым результатом.

Мировой рекорд был зафиксирован Международной федерацией стронгмена (World Strongman).