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6 апреля, 10:48

Россиянин установил мировой рекорд, протащив 32-тонный самолёт на 10 метров

В аэропорту Сочи спортсмен-экстремал из Петербурга Денис Вовк установил абсолютный рекорд России и мировой рекорд в весовой категории до 90 килограммов, сдвинув с места пассажирский самолёт весом более 32 тонн.

В аэропорту Сочи спортсмен сдвинул с места пассажирский самолёт. Видео © LIFE

Атлет буксировал лайнер Sukhoi Superjet 100, который носит название "Дербент". В беседе с Лайфом силач признался, что на подготовку потратил около месяца. Спортсмен протащил самолёт на десять метров всего за 43 секунды.

Петербургский силач сдвинул корвет весом 2 тысячи тонн и побил мировой рекорд

Петербургский силач сдвинул корвет весом 2 тысячи тонн и побил мировой рекорд

Для рекорда использовалась техника "арм-овер-арм", которая заключается в перетягивании крупногабаритного снаряда за канат, упёршись ногами в специальную опору. В истории отечественного спорта подобных прецедентов не было.

Ранее Лайф уже писал, что Денис Вовк установил мировой рекорд в одном из упражнений силового экстрима — трек-пуле, протащив самолёт по верёвке на 4,32 метра за 52 секунды.

Петербуржец установил мировой рекорд, протащив 43-тонный самолёт — видео

Петербуржец установил мировой рекорд, протащив 43-тонный самолёт — видео

Обложка ©

LIFE

Иван Косицын
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