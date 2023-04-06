Россиянин установил мировой рекорд, протащив 32-тонный самолёт на 10 метров

В аэропорту Сочи спортсмен-экстремал из Петербурга Денис Вовк установил абсолютный рекорд России и мировой рекорд в весовой категории до 90 килограммов, сдвинув с места пассажирский самолёт весом более 32 тонн.

В аэропорту Сочи спортсмен сдвинул с места пассажирский самолёт. Видео © LIFE

Атлет буксировал лайнер Sukhoi Superjet 100, который носит название "Дербент". В беседе с Лайфом силач признался, что на подготовку потратил около месяца. Спортсмен протащил самолёт на десять метров всего за 43 секунды.

Для рекорда использовалась техника "арм-овер-арм", которая заключается в перетягивании крупногабаритного снаряда за канат, упёршись ногами в специальную опору. В истории отечественного спорта подобных прецедентов не было.