Последний день марта стал самым тёплым с начала года в Москве
Синоптик Леус: В последний день марта температура в Москве достигла 16,7 градуса
Девушка на качелях радуется теплу в Москве. Обложка © ТАСС / Савостьянов Сергей
Воскресенье, 31 марта, стало самым тёплым днём в Москве с начала этого года. Температура сегодня поднималась до 16,7 выше нуля, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
Помимо российской столицы, температурный максимум также обновился и в Санкт-Петербурге — там температура воздуха составила плюс 14,5 градуса.
"Эти же температуры уйдут в метеоисторию как самые высокие температуры в марте 2024 года. И опять в лидерах 31 марта будет меньше суток — завтра, 1 апреля, и в Санкт-Петербурге, и в Москве температуры будут выше вчерашних", — написал он в своём телеграм-канале.
А ранее москвичам рассказывали, когда в городе растает весь снег. За последние сутки уровень сугробов уже уменьшился на три сантиметра, однако полностью постоянный снежный покров сойдёт к 4 апреля. Кстати, пока тепло не установилось окончательно, россиян призвали не модничать и не спешить надевать тонкие куртки.