Последний день марта стал самым тёплым с начала года в Москве

Воскресенье, 31 марта, стало самым тёплым днём в Москве с начала этого года. Температура сегодня поднималась до 16,7 выше нуля, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

Помимо российской столицы, температурный максимум также обновился и в Санкт-Петербурге — там температура воздуха составила плюс 14,5 градуса.

"Эти же температуры уйдут в метеоисторию как самые высокие температуры в марте 2024 года. И опять в лидерах 31 марта будет меньше суток — завтра, 1 апреля, и в Санкт-Петербурге, и в Москве температуры будут выше вчерашних", — написал он в своём телеграм-канале.