Дептранс Москвы рекомендовал водителям сменить резину на летнюю

Дептранс Москвы рекомендовал водителям в столичном регионе сменить резину с зимней на летнюю. Среднесуточная температура Москве и области находится на уровне пяти-шести градусов тепла, похолоданий ниже нуля синоптики не фиксируют, а это значит, что автомобилистам пора "переобуваться", отметили в ведомстве.

"Мы рекомендуем автомобилистам своевременно заменить зимнюю резину на летнюю. Это позволит избежать аварий и убережёт от быстрого износа шин. Дорожный патруль ЦОДД уже начал менять колёса на своих автомобилях по сезону", — отметил Максим Ликсутов.

Среди явных минусов зимних шин в тёплое время года в Дептрансе назвали плохое сцепление с дорогой, увеличение тормозного пути и более стремительный износ шин: при тёплой погоде быстро стирается протектор.