Дептранс Москвы рекомендовал водителям сменить резину на летнюю
Когда по закону менять резину на зимнюю в 2024 году? Обложка © Shutterstock / FOTODOM
Дептранс Москвы рекомендовал водителям в столичном регионе сменить резину с зимней на летнюю. Среднесуточная температура Москве и области находится на уровне пяти-шести градусов тепла, похолоданий ниже нуля синоптики не фиксируют, а это значит, что автомобилистам пора "переобуваться", отметили в ведомстве.
"Мы рекомендуем автомобилистам своевременно заменить зимнюю резину на летнюю. Это позволит избежать аварий и убережёт от быстрого износа шин. Дорожный патруль ЦОДД уже начал менять колёса на своих автомобилях по сезону", — отметил Максим Ликсутов.
Среди явных минусов зимних шин в тёплое время года в Дептрансе назвали плохое сцепление с дорогой, увеличение тормозного пути и более стремительный износ шин: при тёплой погоде быстро стирается протектор.
Кстати, если верить народному календарю, то "переобувать" резину нужно было ещё 29 марта — в Саввин день. В старину мужчины в этот день — на Савву Тележного — осматривали свой основной транспорт: после зимнего простоя телеги часто требовали небольшого ремонта. К этому времени снег обычно таял, а дороги подсушивали ветры и солнце. В наши дни традиция проверять технику перешла на автомобили: пора менять резину, проверять масло, тормозную жидкость, отбалансировать колёса, осмотреть подвеску, пыльники и прочее. Неслучайно многие станции техобслуживания 29 марта работают "до последнего клиента".