Праздник специалиста юридической службы ВС РФ, День самопознания, Саввин день: Праздники и приметы 29 марта Государственных праздников 29 марта в России нет, зато поздравляем военных юристов, углубляемся в себя в День самопознания, меняем зимнюю резину и проходим техосмотр в Саввин день. 28 марта, 21:00 29 марта отмечается несколько профессиональных праздников, а в церковном и народном календаре на эту дату выпадает Саввин день. Обложка © culture.ru

День специалиста юридической службы Вооружённых сил России

Дата в 2024 году: 29 марта, пятница.

Профессиональный праздник.

День специалиста юридической службы отмечается в Вооружённых силах Российской Федерации ежегодно 29 марта начиная с 2006 года. Виновники торжества — военные юристы. Это офицеры с высшим юридическим образованием, работающие в органах военной прокуратуры, военных судах, органах военной юстиции. Немало таких специалистов и среди профессорско-преподавательского состава российских военных вузов.

Учредителем школы "для образования военных законоведов" по праву считается император-реформатор Пётр I. Однако главным моментом в становлении юридических армейских подразделений стало учреждение 29 марта 1836 года должности юрисконсульта Военного министерства, положившее начало формированию специального органа, непосредственно осуществляющего функции юридической службы в системе центрального военного управления. Именно эта дата и была выбрана для учреждения Дня специалиста юридической службы.

В день профессионального праздника, 29 марта, военным юристам вручают ведомственные награды. Фото © Пресс-служба Минобороны РФ

День самопознания

Дата в 2024 году: 29 марта, пятница.

Международный праздник, в России официального статуса не имеет.

Неформальный День самопознания отмечается во многих странах. Этот праздник — отличный повод задуматься о смысле жизни. Человек всегда стремился разобраться в себе, познать смысл своего существования. Согласно записям древнегреческого философа Платона, однажды собрались семь мудрецов — Биант, Клеобул, Мисон, Фалес, Питтак, Солон и Хилон. Эти выдающиеся мыслители высекли свои изречения на колонне Дельфийского храма. Собрание скрижалей было посвящено Аполлону Дельфийскому. Одна из мудростей, актуальная до сих пор, гласила: "Познай самого себя".

Многие современные философы считают, что самопознание должно быть созидательным и конструктивным процессом. Согласно концепции психолога К. Роджерса, это необходимое условие самосовершенствования, личностного роста, самоактуализации. И тогда в процессе развития личности появляются ощущения полноты жизни, радость от осознания истинного смысла бытия.

29 марта — это отличный день, чтобы задуматься о смысле жизни. Фото © Freepik / yanalya

Саввин день

Дата в 2024 году: 29 марта, пятница.

Другие названия: Тележный день; День Саввина; Савин.

Церковное название: мученика Савина Ермопольского (Египетского).

Значение: почтение памяти святого Савина.

Народный праздник Саввин день отмечается 29 марта (по старому стилю — 16 марта). В православном церковном календаре это дата почтения памяти мученика Савина Ермопольского (Египетского).

Древнее изображение мученика Савина Ермопольского (Египетского). Фото © monastery.ru

Святой Савин жил в III столетии нашей эры в Египте. Он был главой города Гермополя. Когда при императоре Диоклетиане начались жестокие гонения на христиан, друзья спрятали Савина в деревне. Однако нищий, которому святой не раз помогал до этого, продал его за две золотые монеты. Их схватили вместе с друзьями и после жестоких пыток, когда христиане отказались предать свою веру, утопили в Ниле. Это произошло в 287 году.

В русском народе праздник получил название Тележный день. В старину мужчины на Савина осматривали свой основной транспорт, после зимнего простоя телеги часто требовали небольшого ремонта. К этому времени снег обычно таял, а дороги подсушивали ветры и солнце. В наши дни традиция проверять технику перешла на автомобили: пора менять резину, проверять масло, тормозную жидкость, отбалансировать колёса, осмотреть подвеску, пыльники и прочее. Неслучайно многие станции техобслуживания 29 марта работают "до последнего клиента".

Саввин день, 29 марта, идеален для смены шин и техосмотра. Фото © Freepik / sanivpetro

Приметы на 29 марта:

если в этот день тепло, то весна будет тоже тёплой;

облака высоко плывут — к хорошей погоде;

много птиц прилетело — сезон будет тёплым;

воробьи купаются и громко чирикают, значит, дни будут погожими.

Именины 29 марта отмечают:

Ян

Юлиан

Эмиль

Трофим

Роман

Павел

Иван

Емельян

Денис

Александр.

Авторы Андрей Соколов