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21 июня, 13:10

Йогин раскрыл, какие практики помогут сердцу и насытят кровь кислородом

Йогин Константинов: Дыхательные практики влияют на частоту сердцебиения

Дыхательные практики могут повлиять на частоту сердцебиения и регулировать уровень кислорода и углекислого газа в крови. Об этом пишет "Газета.ru".

"Например, дыхательной техникой, сидя, не двигаясь, можно разогнать пульс до 150–200 ударов в минуту. Естественно, все эти факторы очень тесно связаны как с работой мышц, так и с работой нашего мозга", рассказал йогин, директор Московского аштанга йога центра, авторизованный преподаватель аштанга йога традиции Шри К. Паттабхи Джойса Михаил Константинов.

По словам специалиста, дыхательные практики очень важны в йоге, но их начинают преподавать только после того, как человек начнёт полностью чувствовать своё тело. Он отметил, что это помогает полностью почувствовать объём лёгких и сделать дыхание более продуктивным, а также оптимизирует работу внутренних органов.

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Ранее Life.ru рассказывал, кому противопоказана йога. Оказалось, что некоторые позы могут повредить людям с варикозом. А некоторые специалисты считают, что с её помощью можно "разбудить" либидо. Кроме того, занятия этим видом физической активности помогают бороться со стрессом.

Обложка ©

Freepik / yanalya

Нигина Азамова
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