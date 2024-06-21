Йогин раскрыл, какие практики помогут сердцу и насытят кровь кислородом

Дыхательные практики могут повлиять на частоту сердцебиения и регулировать уровень кислорода и углекислого газа в крови. Об этом пишет "Газета.ru".

"Например, дыхательной техникой, сидя, не двигаясь, можно разогнать пульс до 150–200 ударов в минуту. Естественно, все эти факторы очень тесно связаны как с работой мышц, так и с работой нашего мозга", — рассказал йогин, директор Московского аштанга йога центра, авторизованный преподаватель аштанга йога традиции Шри К. Паттабхи Джойса Михаил Константинов.

По словам специалиста, дыхательные практики очень важны в йоге, но их начинают преподавать только после того, как человек начнёт полностью чувствовать своё тело. Он отметил, что это помогает полностью почувствовать объём лёгких и сделать дыхание более продуктивным, а также оптимизирует работу внутренних органов.