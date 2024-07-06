Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 июля, 09:36

Названы звоночки организма, при которых следует немедленно обращаться к кардиологу

Врач Ротарь: Боль и жжение в груди зачастую сигнализируют о болезнях сердца

Серьёзным поводом для похода к врачу могут стать частая одышка, боль и жжение в груди во время физических нагрузок. О том, какие тревожные сигналы организма не стоит игнорировать, рассказала практикующий врач-кардиолог, доктор медицинских наук, руководитель научной лаборатории в ФГБУ "НМИЦ им В.А. Алмазова" Минздрава РФ Оксана Ротарь.

"Боль в грудной клетке или жжение, повышенное артериальное давление, тяжесть за грудиной, одышка при физической нагрузке. <...> Головная боль, отёки на ногах, мушки перед глазами, предобморочные состояния или обмороки — все эти симптомы могут говорить о повышении давления", объяснила эксперт в беседе с "Газетой.ru".

Если данные симптомы возникают при физической нагрузке, откладывать поход к врачу нельзя, отметила специалист. Кроме того, важно регулярно в качестве профилактики проводить обследования уровня глюкозы в крови и артериального давления. Также следует вести активный и здоровый образ жизни — не курить, полноценно высыпаться, есть фрукты, овощи и рыбу.

Активность, релакс и диета: Названы три постулата здорового сердца
Активность, релакс и диета: Названы три постулата здорового сердца

Ранее Life.ru рассказал, как при помощи занятий йогой можно улучшить работу сердца и значительно сократить риск инфаркта. Со слов эксперта, большую роль играют регулярные дыхательные практики.

Обложка ©

Freepik

Мария Любицкая
  • Новости
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров