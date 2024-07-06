Названы звоночки организма, при которых следует немедленно обращаться к кардиологу

Серьёзным поводом для похода к врачу могут стать частая одышка, боль и жжение в груди во время физических нагрузок. О том, какие тревожные сигналы организма не стоит игнорировать, рассказала практикующий врач-кардиолог, доктор медицинских наук, руководитель научной лаборатории в ФГБУ "НМИЦ им В.А. Алмазова" Минздрава РФ Оксана Ротарь.

"Боль в грудной клетке или жжение, повышенное артериальное давление, тяжесть за грудиной, одышка при физической нагрузке. <...> Головная боль, отёки на ногах, мушки перед глазами, предобморочные состояния или обмороки — все эти симптомы могут говорить о повышении давления", — объяснила эксперт в беседе с "Газетой.ru".

Если данные симптомы возникают при физической нагрузке, откладывать поход к врачу нельзя, отметила специалист. Кроме того, важно регулярно в качестве профилактики проводить обследования уровня глюкозы в крови и артериального давления. Также следует вести активный и здоровый образ жизни — не курить, полноценно высыпаться, есть фрукты, овощи и рыбу.