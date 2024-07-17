В Госдуме отреагировали на предупреждение главы ВОЗ о новой пандемии

Конечно, такая пандемия, как коронавирусная инфекция, возникает не так часто, раз в 100 лет. Но вполне возможно, что с учётом роста населения, с учётом роста различных рисков для человека, в том числе использования генно-модифицированных микроорганизмов, риски есть.