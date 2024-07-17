В Госдуме отреагировали на предупреждение главы ВОЗ о новой пандемии
Депутат Леонов: Пандемии случаются, не нужно быть пророком, чтобы их предсказать
В Госдуме отреагировали на предупреждение главы ВОЗ о новой пандемии. © Freepik.com
Пандемии и эпидемии периодически случаются, и не нужно быть пророком, чтобы их предсказать. Так заместитель председателя Комитета Государственной думы по охране здоровья Сергей Леонов в беседе с Life.ru отреагировал на предупреждение главы ВОЗ о новой пандемии.
Конечно, такая пандемия, как коронавирусная инфекция, возникает не так часто, раз в 100 лет. Но вполне возможно, что с учётом роста населения, с учётом роста различных рисков для человека, в том числе использования генно-модифицированных микроорганизмов, риски есть.
Поэтому Россия и мир должны быть готовы к новым вызовам, добавил парламентарий. Однако Москва должна отстаивать свою позицию суверенитета в вопросах борьбы с заболеваниями, как это было во время пандемии ковида: чтобы использовать вакцины без согласования с западными странами.
Напомним, ранее гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус предупредил, что новая опасная пандемия может разразиться в мире в любой момент. По его словам, опыт нынешней вспышки птичьего гриппа H5N1 показал, что человечество по-прежнему уязвимо. К слову, одной из центральных тем недавнего Всемирного экономического форума в Давосе была заявлена некая потенциальная "болезнь Х", которая, как ожидается, будет в 20 раз смертоноснее ковида.