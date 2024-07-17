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В Госдуме отреагировали на предупреждение главы ВОЗ о новой пандемии

Депутат Леонов: Пандемии случаются, не нужно быть пророком, чтобы их предсказать

17 июля, 12:02
В Госдуме отреагировали на предупреждение главы ВОЗ о новой пандемии. © Freepik.com

В Госдуме отреагировали на предупреждение главы ВОЗ о новой пандемии. © Freepik.com

Пандемии и эпидемии периодически случаются, и не нужно быть пророком, чтобы их предсказать. Так заместитель председателя Комитета Государственной думы по охране здоровья Сергей Леонов в беседе с Life.ru отреагировал на предупреждение главы ВОЗ о новой пандемии.

Конечно, такая пандемия, как коронавирусная инфекция, возникает не так часто, раз в 100 лет. Но вполне возможно, что с учётом роста населения, с учётом роста различных рисков для человека, в том числе использования генно-модифицированных микроорганизмов, риски есть.

Сергей Леонов

Заместитель председателя Комитета Государственной думы по охране здоровья

Конечно, такая пандемия, как коронавирусная инфекция, возникает не так часто, раз в 100 лет. Но вполне возможно, что с учётом роста населения, с учётом роста различных рисков для человека, в том числе использования генно-модифицированных микроорганизмов, риски есть.
Конечно, такая пандемия, как коронавирусная инфекция, возникает не так часто, раз в 100 лет. Но вполне возможно, что с учётом роста населения, с учётом роста различных рисков для человека, в том числе использования генно-модифицированных микроорганизмов, риски есть.

Поэтому Россия и мир должны быть готовы к новым вызовам, добавил парламентарий. Однако Москва должна отстаивать свою позицию суверенитета в вопросах борьбы с заболеваниями, как это было во время пандемии ковида: чтобы использовать вакцины без согласования с западными странами.

Названы основные кандидаты на роль смертоносной "болезни Х"
Названы основные кандидаты на роль смертоносной "болезни Х"

Напомним, ранее гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус предупредил, что новая опасная пандемия может разразиться в мире в любой момент. По его словам, опыт нынешней вспышки птичьего гриппа H5N1 показал, что человечество по-прежнему уязвимо. К слову, одной из центральных тем недавнего Всемирного экономического форума в Давосе была заявлена некая потенциальная "болезнь Х", которая, как ожидается, будет в 20 раз смертоноснее ковида.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
Ольга Годуненко
Ольга Годуненко
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