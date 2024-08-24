На Солнце зафиксировано девять мощных вспышек

23 августа на Солнце произошло сразу девять мощных вспышек класса М. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Институт прикладной геофизики (ФГБУ "ИПГ").

Первая вспышка М3.5 произошла в 06:41 мск, последняя — М5.1 — была зафиксирована в 23:12 мск. В течение дня наблюдались ещё семь вспышек класса М разной мощности: М1.0, М1.2, М3.4, а также две вспышки М1.1 и М1.7. Эти данные подчёркивают необычную активность солнечного излучения.

На данный момент влияние солнечных вспышек на ионосферу Земли оценивается как R1 (слабо) по шкале от R1 до R5, где R5 обозначает экстремальное воздействие. Вспышки на Солнце могут вызывать магнитные бури, когда солнечная плазма достигает Земли.