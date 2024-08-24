На Солнце зафиксировано девять мощных вспышек
Институт прикладной геофизики зафиксировал на Солнце девять вспышек класса М
23 августа на Солнце произошло сразу девять мощных вспышек класса М. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Lukasz Pawel Szczepanski
23 августа на Солнце произошло сразу девять мощных вспышек класса М. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Институт прикладной геофизики (ФГБУ "ИПГ").
Первая вспышка М3.5 произошла в 06:41 мск, последняя — М5.1 — была зафиксирована в 23:12 мск. В течение дня наблюдались ещё семь вспышек класса М разной мощности: М1.0, М1.2, М3.4, а также две вспышки М1.1 и М1.7. Эти данные подчёркивают необычную активность солнечного излучения.
На данный момент влияние солнечных вспышек на ионосферу Земли оценивается как R1 (слабо) по шкале от R1 до R5, где R5 обозначает экстремальное воздействие. Вспышки на Солнце могут вызывать магнитные бури, когда солнечная плазма достигает Земли.
Ранее, 23 августа, на стороне Солнца, направленной на Землю, была зафиксирована мощная вспышка уровня X. Руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачёв сообщил, что в 09:40 по московскому времени произошёл взрыв высшего балла, предварительно оценённый как X1.1.