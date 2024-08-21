Самооборона планеты: Что за загадочное кольцо образовалось вокруг Земли У Земли после солнечной бури появился новый радиационный пояс. Он имеет радиус порядка 20 тысяч километров и уже не впервые наблюдается космическими аппаратами. 20 августа, 21:31 В NASA сообщили о появлении кольца вокруг Земли. Обложка © Коллаж © Life.ru. Фото © Shutterstock / FOTODOM / AstroStar, © giphy.com

Удивительное открытие совершил вот такой 30-сантиметровый спутник. Он с весны 2023 года летает над Землёй на высоте 509 километров. Напомним, это примерно на сотню километров выше орбиты МКС и это приблизительный предел, который установлен для всех космических станций: дальше не рекомендуется по причине радиации.

Спутник CIRBE (Colorado Inner Radiation Belt Experiment). Фото © lasp.colorado.edu

Дело в том, что на 500-километровой высоте уже начинается внутренний радиационный пояс нашей планеты — один из так называемых поясов Ван Аллена. Их создаёт магнитное поле Земли, чтобы не пропустить к поверхности заряженные частицы с мощными энергиями. Эти частицы задерживаются, накапливаются вдоль линий магнитного поля и обрисовывают собой магнитосферу. Получается по два симметричных "бублика" с двух противоположных сторон Земли. Внутренний простирается до высоты примерно четыре тысячи километров, и в основном там копятся мощные и вредные для всего живого солнечные протоны и некоторое количество электронов. Это постоянно летящее от светила его же собственное вещество, которое называют солнечным ветром. Впрочем, есть и "галактический ветер": заряженные частицы летят к нам со всей галактики, и планета всеми силами старается оградить нас и от них. Внешний радиационный пояс находится на высоте в среднем порядка 17 тысяч километров. Там собираются сплошные электроны.

Радиационные пояса Ван Аллена (анимация). Фото © giphy.com

Примечательно, что оба радиационных пояса сходятся на магнитных полюсах планеты. А у вышеупомянутого маленького спутника орбита как раз полярная: он каждые полтора часа над обоими полюсами пролетает. И на борту у него прибор, который при всей своей миниатюрности является телескопом, притом совершенно необычным: он видит протоны и электроны. С его помощью за полтора часа облёта спутник успевает уловить столько всего, что это позволяет составить практически полную картину происходящего в радиационных поясах Земли. Называется он CIRBE. Colorado Inner Radiation Belt Experiment, что в переводе означает "Проект Университета Колорадо в Боулдере по исследованию внутреннего радиационного пояса".

Схема пролёта спутника CIRBE через радиационные пояса Земли. Фото © lasp.colorado.edu

Так вот, в NASA недавно сообщили, что аппарат уловил нечто новое и удивительное: у нашей планеты возник третий радиационный пояс, расположенный над вторым, то есть внешним. А самое интересное, что у учёных есть достаточная уверенность насчёт причин его появления: это последствия знаменитого солнечного шторма в мае 2024 года, который оказался сильнейшим за последние примерно двадцать лет. Тогда один за другим произошло несколько очень мощных выбросов солнечного вещества. Напомним, сейчас Солнце находится на пике очередного 11-летнего цикла своей активности.

Выброс солнечной плазмы в космическое пространство. Фото © giphy.com

Что любопытно: это ведь не первый случай наблюдения дополнительной самообороны нашей планеты. То же самое было после солнечного шторма в сентябре 2012 года. Это зафиксировали специально запущенные для изучения поясов Ван Аллена аппараты Van Allen Probes. Тогда третий радиационный пояс возник на высоте 3–3,5 радиуса Земли — значит, 19–22 тысячи километров. И продержался он четыре недели. То есть это было кратковременное явление. Но нынешняя ситуация такова, что шторм был в мае, а третий пояс обнаружен сейчас, в августе. Таким образом, он продолжает сохраняться уже три месяца. Более того, прогнозируют, что он вполне может и на долгие годы остаться. Чем яростнее планету атакует радиация, тем шире Земля раскрывает над нами крылья.

Авторы Адель Романенкова