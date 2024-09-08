Астрономы предупреждают: Столкновение Млечного Пути и Андромеды уже началось
NatAstro: Учёные обнаружили признаки столкновения Млечного Пути и Андромеды
Австралийские ученые из Технологического университета Суинберн и их коллеги из США обнаружили, что столкновение галактик Млечный Путь и Андромеда уже началось, хотя пока лишь на уровне окологалактических сред (CGM). Исследование опубликовано в научном журнале Nature Astronomy.
Это открытие основано на данных высокочувствительного сканера Keck Cosmic Web Imager, который изучил спиральную галактику IRAS08. Исследование показало, что окологалактические среды этих галактик уже перекрываются и взаимодействуют, несмотря на расстояние в 270 миллионов световых лет.
Ранее Life.ru сообщал, что в космосе обнаружена чёрная дыра, способная уничтожить Солнце за сутки. Она мощнее, чем сверхмассивная чёрная дыра в центре нашей галактики.
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