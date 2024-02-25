Обнаружена чёрная дыра, способная уничтожить Солнце за сутки О том, что это явно чёрная дыра, говорит огромная масса притянутого и поглощаемого ею вещества. Этот монстр на порядки мощнее, чем сверхмассивная чёрная дыра в центре нашей галактики Млечный Путь. 24 февраля, 21:45 Обнаружена чёрная дыра, способная уничтожить Солнце за сутки. Обложка © Shutterstock

Попытайтесь представить себе, как должен выглядеть объект, который светит в 200 триллионов раз ярче Солнца. И это только нижний предел оценок его яркости. Астрономы пишут, что он раза в три-четыре ярче вообще любого другого объекта во Вселенной. Но с Земли он кажется таким же тусклым, как Плутон в самой дальней точке своей орбиты, то есть заметен лишь в достаточно мощный телескоп. И это только потому, что он немыслимо далеко: его свет пролетел к нам 12 миллиардов световых лет. А поскольку Вселенная всё время расширяется, то с того момента, как он выпустил свой свет 12 миллиардов лет назад, он всё время от нас удалялся, и теперь он уже не в 12 миллиардах световых лет от нас, а гораздо дальше.

Забавно, что, когда искусственный интеллект обрабатывал полученные обсерваториями изображения, он не распознал, что это вовсе не звезда и вообще не находится в нашей галактике. А вот астрономы видят это с первого взгляда.

Такие с виду (и только с виду) похожие на звёзды объекты называют квазарами — квазизвёздными, псевдозвёздными объектами. Поначалу астрономы мало понимали, что это такое на самом деле, но теперь есть достаточная уверенность, что это светят центры далёких галактик. А в этих центрах, как опять же обнаружила современная наука, находятся сверхмассивные чёрные дыры. К примеру, в центре Млечного Пути обретается чёрная дыра массой четыре миллиона солнц и диаметром примерно как орбита Меркурия.

Конечно, сами чёрные дыры светить не могут, но их (особенно при такой массе) всенепременно должно окружать огромное количество притянутого и постепенно втягиваемого ими вещества — так называемых аккреционных дисков. Это вещество гравитацией чёрной дыры расщепляется на элементарные частицы, вращается вокруг неё с невообразимой скоростью, при этом очень ярко светится и тем самым выдаёт присутствие чёрной дыры во мраке космоса.

Так вот, квазар J0529-4351, который наблюдается в направлении созвездия Живописца и который так поразил недавно всё мировое астрономическое сообщество, — это, по всем данным, чёрная дыра массой 17 миллиардов солнц. То есть наша "местная" — четыре миллиона, а эта — 17 миллиардов. Размеры её не приводятся, но окружающий её светящийся диск простирается на семь световых лет. Для сравнения: до ближайших к Солнцу звёзд системы альфа Центавра четыре световых года. Исходя из этих параметров, учёные составили представление о "масштабах бедствия", то есть о скорости погружения притянутого вещества в эту чёрную дыру. И скорость получается примерно такая: от 280 до 490 масс Солнца в год. Значит, грубо говоря, она поглощает целое Солнце каждый день.

Учёные объясняют, что мы видим этого монстра таким, каким он был 12 миллиардов лет назад, то есть в ранней молодости Вселенной. Тогда эта галактика ещё только формировалась, вещества в непосредственной близости к центру было очень много. С тех пор, в общем-то, всё, что могло быть съедено, было съедено, и сейчас осталось только то, что вращается вокруг на достаточно безопасном расстоянии и лишь изредка всё-таки падает в бездну.

Авторы Адель Романенкова