Красный свет: Как учёные видят, что Вселенная расширяется? То, что Вселенная расширяется со всё возрастающей скоростью, в современном мире известно, наверное, уже всем и даже стало поводом для шуток. LIFE решил разобраться, по каким именно признакам астрономы определяют, что дело в космосе обстоит именно так. 1 декабря, 21:43 Чем быстрее уносится от нас светящийся объект, тем краснее он нам кажется. Обложка © Shutterstock

Наблюдается в космосе такой эффект, который называется красным смещением. Это удивительное физическое явление: когда источник света от наблюдателя удаляется, то волны идущего от него света кажутся длиннее, чем они есть. Самые длинные волны у красного света. Самые короткие, соответственно, у фиолетового и синего. И чем быстрее уносится от нас светящийся объект, тем краснее он нам кажется.

Когда Эдвин Хаббл ещё в 1920-х годах увидел, что Космос заполнен мириадами галактик, то довольно скоро вместе с этим обнаружилась примечательная особенность: более далёкие из них – обязательно более красные. Чем дальше, тем краснее. До такой степени, что самые далёкие уже человеческому невооружённому глазу не видны, а видны только в специальный инфракрасный телескоп, который улавливает настолько длинноволновое излучение. Кстати, именно поэтому космическую обсерваторию James Webb и сделали инфракрасной – чтобы заглянуть как можно дальше вглубь Вселенной.

Множество галактик, которое просматривается через космический телескоп Hubble. GIF © giphy.com

Таким образом и выяснилось, что галактики не просто разлетаются – они разлетаются всё быстрее и быстрее. Это просто ошарашило космологов: они считали, что энергия Большого взрыва со временем должна ослабевать, и противодействующая ей сила гравитации должна это разбегание галактик тормозить. Полагали даже, что Вселенная, собственно говоря, когда-нибудь обратно схлопнется в точку сингулярности. Теперь выясняется, что всё, похоже, гораздо сложнее.

Современная наука уже умеет сопоставлять взаимное расположение галактик, их движение относительно друг друга – и обнаруживает, что галактики группируются в «коллективы», в скопления. К примеру, наш Млечный Путь принадлежит к Местной группе галактик, в которой находится также соседняя с нами галактика Андромеды, M 33 (в созвездии Треугольника) ещё целая сотня галактик.

А эти скопления тоже выстроены определённым образом, не хаотично – они образуют уже сверхскопления и в конечном счёте целые невероятные по своим размерам «нити» - так называемые филаменты. Так сложилась картина крупномасштабной структуры Вселенной, которая выглядит как фантастическая паутина, сеть.

Крупномасштабная стуктура Вселенной на основе данных исследовательского проекта Sloan Digital Sky Survey. Фото © Commons.wikimedia.org / Melirius

И, как удалось понять, внутри нитей (скажем, в пределах своих скоплений и сверхскоплений) ничего не расширяется, все эти скопления успешно сохраняют свою целостность и абсолютно не разлетаются. Более того, к примеру, учёным совершенно ясно, что Андромеда сейчас движется в нашем направлении. Или мы (Млечный Путь) движемся к ней, это уж как угодно, всё относительно. И через 4 миллиарда лет это приведёт к столкновению двух галактик.

Так вот, расширение Вселенной происходит МЕЖДУ этими нитями огромных галактических сверхскоплений. Между ними зияют пустоты. Потребовалось объяснение: что там? Что там происходит? И единственный ответ, к которому приходят сейчас астрофизики и космологи – там работает не гравитация, а противоположная ей сила: антигравитация. И она не просто отталкивает нити вселенской паутины друг от друга – она расширяет, раздувает само пространство между ними. Скажем, благодаря Альберту Эйнштейну появилось понимание, что гравитация – это «скручивание» пространства, искажение его таким образом, что всё стремится к эпицентру этого искажения, как в воронку. Значит, антигравитация проделывает с тканью космоса нечто противоположное. И этой антигравитацией обладает нечто, чего мы не знаем и не понимаем, а можем только очень смутно обозначить как некую «тёмную энергию». По современным расчётам, она составляет порядка 70% Вселенной. Ещё процентов 20-25 – знаменитая тёмная материя, скрытая масса, которая своей мощнейшей гравитацией сохраняет целостность галактик и вообще образует каркас всех этих невероятных нитей. А то, что мы видим хотя бы в телескоп, то, состоит из атомов или хотя бы субатомных частиц – это лишь 4% всего сущего.

Авторы Адель Романенкова