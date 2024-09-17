На Земле бушует магнитная буря. Что делать работягам, у которых нет возможности её «перележать» Врач Демьяновская: Во время магнитных бурь нужно делать перерыв каждые 2 часа 17 сентября, 11:38 Мощнейшая магнитная буря накрыла Землю 17 сентября после вспышек на Солнце. Обложка © freepik.com/pressfoto

Мощнейшая магнитная буря накрыла Землю 17 сентября. В этот период метеозависимым людям рекомендуется максимально себя беречь: больше отдыхать, гулять и не нервничать. Однако отложить дела можно далеко не всегда. Что же делать тем, кого буря застигла прямо на рабочем месте? Об этом Life.ru рассказала невролог, эксперт Лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.

Магнитные бури — колебания активности геомагнитного поля Земли — могут существенно влиять на самочувствие. В этот период многие отмечают головную боль, повышенную утомляемость, нарушение сна. Причём касается это не только пациентов с сердечно-сосудистыми нарушениями и пожилых людей, но и тех, у кого нет каких-либо значимых проблем со здоровьем, но есть метеочувствительность — избыточная реакция на изменение климатических и погодных условий. Екатерина Демьяновская. Невролог, эксперт Лаборатории «Гемотест»

Основная рекомендация врачей на время магнитных бурь — дать организму как можно отдыха: брать менее сложные задачи по работе, снизить физические нагрузки, постараться избегать стрессовых ситуаций. Если же возможности замедлить ритм жизни нет, следует соблюдать ряд простых рекомендаций.

Как облегчить состояние во время магнитных бурь, если вы на работе

1. Регулярные перерывы для отдыха. Если каждые 1,5–2 часа делать перерыв на 5–10 минут, это поможет снизить уровень стресса и уменьшить усталость. При этом врач советует не занимать перерыв скроллингом новостей или просмотром роликов в соцсетях, а посвятить время дыхательным упражнениям или лёгкой разминке. Рабочий день лучше завершить своевременно, не соглашаться на суточную работу в период магнитной бури, ночью спать, выделить 8 часов на ночной сон.

2. Питание. В период магнитных бурь особенно важно поддержать организм сбалансированной, здоровой пищей. Если полноценный обед обеспечить не получится, следует позаботиться о правильном перекусе, который бы содержал белки, медленные углеводы, полезные жиры, витамины и антиоксиданты. Например, можно взять с собой бутерброд с зерновым хлебом, запечённым мясом индейки и листом салата. Или перекусить творогом с ягодами.

3. Вода. Важно пить достаточно жидкости, предпочтительно чистой воды — минимум 1,5 литра в сутки. Обезвоживание может усиливать чувство усталости и негативно влиять на общее самочувствие. Если воды достаточно, организму будет легче справляться с физическими и умственными нагрузками в условиях магнитной бури.

4. Комфортная рабочая атмосфера. Снизить усталость, раздражительность и уровень стресса помогут комфортные условия труда. Важно постараться избавиться от внешних раздражителей: если нужно, прикрыть шторы от яркого солнца, убрать лишние предметы, проветрить помещение, включить приятную музыку.

Людям из групп риска, особенно пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в период магнитных бурь Демьяновская советует внимательно следить за самочувствием: регулярно измерять артериальное давление, избегать чрезмерного физического и эмоционального напряжения, принимать назначенные врачом препараты. Если человек заметил головокружение, учащённое сердцебиение или резкую слабость, важно всё-таки отложить работу и дать организму отдых. А если симптомы не проходят или усиливаются — обратиться к врачу.

Напомним, что во вторник, 17 сентября, на Земле началась мощная магнитная буря почти максимального уровня после прохождения плазменного облака, которое недавно выбросило Солнце. По словам учёных, буря достигла уровня 3.66 по пятибалльной шкале.

Авторы Андрей Горяничев