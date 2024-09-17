На Земле началась магнитная буря почти максимального уровня

На Земле началась мощная магнитная буря почти максимального уровня после прохождения плазменного облака, которое недавно выбросило Солнце. Об этом сообщили в пресс-службе Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

«Планету всё же зацепило ядром выброса. Скачок параметров окружающего космического газа был зарегистрирован примерно в 01:30 мск, а около 4.30 утра произошли наиболее сильные изменения», — указано в сообщении.

По словам учёных, буря достигла уровня 3.66 по пятибалльной системе оценки. В ИКИ РАН уточнили, что это космическое событие не должно продолжаться долго. Основные массы плазменного облака уже прошли мимо Земли.

В настоящее время наблюдаются сильные полярные сияния в западном полушарии. Природные явления охватывают всю территорию Канады до южной границы, а также северные штаты США. В восточном полушарии, куда входит Россия, зона сияний отсутствует.