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17 сентября, 08:47

На Земле началась магнитная буря почти максимального уровня

ИКИ РАН: На Земле началась магнитная буря уровня 3,66 из-за выброса плазмы

На Земле началась мощная магнитная буря почти максимального уровня после прохождения плазменного облака, которое недавно выбросило Солнце. Об этом сообщили в пресс-службе Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

«Планету всё же зацепило ядром выброса. Скачок параметров окружающего космического газа был зарегистрирован примерно в 01:30 мск, а около 4.30 утра произошли наиболее сильные изменения», — указано в сообщении.

По словам учёных, буря достигла уровня 3.66 по пятибалльной системе оценки. В ИКИ РАН уточнили, что это космическое событие не должно продолжаться долго. Основные массы плазменного облака уже прошли мимо Земли.

В настоящее время наблюдаются сильные полярные сияния в западном полушарии. Природные явления охватывают всю территорию Канады до южной границы, а также северные штаты США. В восточном полушарии, куда входит Россия, зона сияний отсутствует.

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А ранее Life.ru писал, что индекс солнечной активности достиг максимальных значений. По словам учёных, цикл активности Солнца развивается не так, как было спрогнозировано ранее.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Lia Koltyrina

Дарья Нарыкова
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