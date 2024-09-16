Метеозависимые, спасайтесь: Активность Солнца превысила прогнозы учёных в два раза

Индекс активности Солнца уже достиг наивысшего в XXI веке показателя — 215. Об этом сообщает РБК со ссылкой на руководителя Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачёва. По его словам, цикл солнечной активности развивается не так, как прогнозировали ученые.

Индекс солнечного цикла показывает, сколько энергии запасено в звезде. Его определяют по количеству пятен на Солнце. Подсчёты ведутся на протяжении практически 300 лет.

«Высокий индекс говорит о том, что текущий цикл, который ожидался очень слабым, в действительности намного сильнее прогнозов. Почему так, не очень понятно, так как по всем моделям мы сейчас должны быть где-то около 100-летнего минимума. А по факту активность выше почти в два раза», — рассказал Богачёв.