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16 сентября, 09:01

Метеозависимые, спасайтесь: Активность Солнца превысила прогнозы учёных в два раза

Глава ИКИ РАН Богачев: Индекс солнечной активности достиг максимальных значений

Цикл солнечной активности развивается не так, как прогнозировали ученые. Фото © freepik.com

Цикл солнечной активности развивается не так, как прогнозировали ученые. Фото © freepik.com

Индекс активности Солнца уже достиг наивысшего в XXI веке показателя — 215. Об этом сообщает РБК со ссылкой на руководителя Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачёва. По его словам, цикл солнечной активности развивается не так, как прогнозировали ученые.

Индекс солнечного цикла показывает, сколько энергии запасено в звезде. Его определяют по количеству пятен на Солнце. Подсчёты ведутся на протяжении практически 300 лет.

«Высокий индекс говорит о том, что текущий цикл, который ожидался очень слабым, в действительности намного сильнее прогнозов. Почему так, не очень понятно, так как по всем моделям мы сейчас должны быть где-то около 100-летнего минимума. А по факту активность выше почти в два раза», — рассказал Богачёв.

Такая мощная солнечная активность может приводить к увеличению числа крупных магнитных бурь, что отразится на самочувствии метеозависимых людей. Учёные полагают, что Чолнце перешло в новый цикл роста, который будет длиться 100 лет. Чтобы подтвердить теорию, за солнечными пятнами необходимо наблюдать более года.

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Напомним, что первая за месяц вспышка высшего балла X произошла на Солнце 12 сентября. А крупнейшая с 2017 года солнечная вспышка была зафиксирована уже несколько дней спустя 14 сентября.

Полина Никифорова
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