Невролог раскрыла, можно ли умереть от магнитных бурь
Невролог Чудинская призвала отказаться от алкоголя в период магнитных бурь
Исследования не фиксируют взаимосвязь магнитных бурь с летальных исходом, однако они могут негативно повлиять на здоровье людей, отметила невролог Галина Чудинская. Врач объяснила, как можно обезопасить себя во время данного природного явления.
«Уязвимые группы населения (люди с хроническими заболеваниями, пожилые люди) могут испытывать ухудшение состояния здоровья. Летальность может увеличиваться в результате ухудшения здоровья у этих групп людей, что может совпадать с периодами магнитных бурь, но это не обязательно связано напрямую», — цитирует эксперта портал «Страсти».
Людям из группы риска важно следить за прогнозом погоды и в период магнитных бурь отказаться от употребления кофеина и алкоголя, считает врач. Также для укрепления иммунитета поможет постоянная физическая активность, однако во время самих магнитных бурь лучше избежать нагрузок, в том числе эмоциональных.
Кроме того, невролог рекомендовала обогатить рацион калием, магнием и витаминами группы В. Чтобы снизить уровень стресса, необходимо достаточно спать. Также для избавления от тревожности поможет медитация.
Напомним, по данным Лаборатории солнечной астрономии при ИКИ РАН, вечером 10 сентября прогнозируется магнитная буря уровня G1-G2 по 5-балльной шкале. А уже в ночь на 11 сентября жители Московского региона увидят полярное сияние, которое станет следствием магнитной бури.