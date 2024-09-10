Невролог раскрыла, можно ли умереть от магнитных бурь

Исследования не фиксируют взаимосвязь магнитных бурь с летальных исходом, однако они могут негативно повлиять на здоровье людей, отметила невролог Галина Чудинская. Врач объяснила, как можно обезопасить себя во время данного природного явления.

«Уязвимые группы населения (люди с хроническими заболеваниями, пожилые люди) могут испытывать ухудшение состояния здоровья. Летальность может увеличиваться в результате ухудшения здоровья у этих групп людей, что может совпадать с периодами магнитных бурь, но это не обязательно связано напрямую», — цитирует эксперта портал «Страсти».

Людям из группы риска важно следить за прогнозом погоды и в период магнитных бурь отказаться от употребления кофеина и алкоголя, считает врач. Также для укрепления иммунитета поможет постоянная физическая активность, однако во время самих магнитных бурь лучше избежать нагрузок, в том числе эмоциональных.

Кроме того, невролог рекомендовала обогатить рацион калием, магнием и витаминами группы В. Чтобы снизить уровень стресса, необходимо достаточно спать. Также для избавления от тревожности поможет медитация.