Солнце продолжает атаковать Землю мощнейшими вспышками
На Солнце обнаружили две мощнейшие вспышки
В понедельник на поверхности Солнца обнаружили две мощнейшие вспышки высочайшего класса. Об этом доложили в Институте прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ»).
«30 декабря в 07:14 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3936 (N10W46) зарегистрирована вспышка X1.5 продолжительностью 37 минут. В 07:32 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3932 (S18W50) зарегистрирована вспышка X1.1 продолжительностью 5 минут», — говорится в сообщении.
Помимо этого, эксперты смогли зафиксировать ещё шесть вспышек класса М.
Напомним, 29 декабря на Солнце зафиксировали 15 мощных вспышек, включая одну высшего класса — X1.1. Классификация солнечных вспышек основана на уровне их излучения. Классы A, B, C, M и X различаются мощностью: каждый следующий сильнее предыдущего в 10 раз.
Shutterstock / FOTODOM / Igor Kovalchuk