Солнце продолжает атаковать Землю мощнейшими вспышками

В понедельник на поверхности Солнца обнаружили две мощнейшие вспышки высочайшего класса. Об этом доложили в Институте прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ»).

«30 декабря в 07:14 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3936 (N10W46) зарегистрирована вспышка X1.5 продолжительностью 37 минут. В 07:32 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3932 (S18W50) зарегистрирована вспышка X1.1 продолжительностью 5 минут», — говорится в сообщении.

Помимо этого, эксперты смогли зафиксировать ещё шесть вспышек класса М.