Метеозависимым приготовиться: Серия мощных вспышек произошла на Солнце

29 декабря на Солнце зафиксировали 15 мощных вспышек, включая одну высшего класса — X1.1. Об этом сообщили в Институте прикладной геофизики, передаёт ТАСС.

«Первая вспышка на Солнце произошла 29 декабря в 01:14 мск, это была вспышка M1.2. В течение дня зафиксировали ещё 14 вспышек классов M и X, включая мощные X1.1 в 10:18 мск и M7.1 в 18:09 мск. Вспышка класса X произошла в зоне, способной повлиять на Землю. Ожидается, что выбросы массы достигнут планеты с 31 декабря на 1 января, вызвав умеренные магнитные бури», — уточнили специалисты.

Классификация солнечных вспышек основана на уровне их излучения. Классы A, B, C, M и X различаются мощностью: каждый следующий сильнее предыдущего в 10 раз. Вспышки сопровождаются выбросами плазмы, которые, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.