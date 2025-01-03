Названа дата и место прощания с бывшим депутатом Алкснисом

Прощание с экс-депутатом Госдумы России Виктором Алкснисом состоится в воскресенье, 5 января. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на родственников бывшего парламентария.

По данным издания, церемония прощания пройдёт в Траурном зале ЦКБ «РЖД-Медицина» в Москве с 10 до 11 утра. Проститься с бывшим политиком придут только его родственники и близкие люди.