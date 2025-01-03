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3 января, 13:03

Названа дата и место прощания с бывшим депутатом Алкснисом

РБК: Прощание с экс-депутатом Госдумы Алкснисом состоится 5 января

Бывший депутат Госдумы Виктор Алкснис. Обложка © VK / Виктор Алкснис

Бывший депутат Госдумы Виктор Алкснис. Обложка © VK / Виктор Алкснис

Прощание с экс-депутатом Госдумы России Виктором Алкснисом состоится в воскресенье, 5 января. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на родственников бывшего парламентария.

По данным издания, церемония прощания пройдёт в Траурном зале ЦКБ «РЖД-Медицина» в Москве с 10 до 11 утра. Проститься с бывшим политиком придут только его родственники и близкие люди.

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Напомним, что о смерти Виктора Алксниса стало известно накануне. Экс-депутат Госдумы скончался в возрасте 74 лет. Его дочь рассказала, что в ночь на 30 декабря у него произошёл геморрагический инсульт. После этого Алкснис впал в кому.

Дарья Нарыкова
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