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1 января, 21:47

Экс-депутат Госдумы Виктор Алкснис скончался в возрасте 74 лет

Экс-депутат Госдумы Виктор Алкснис. Обложка © VK/Виктор Алкснис

Экс-депутат Госдумы Виктор Алкснис. Обложка © VK/Виктор Алкснис

Виктор Алкснис, бывший депутат Государственной думы, умер в 74 года. Информацию о его кончине подтвердила его дочь Ирина Алкснис. Она рассказала, что в ночь на 30 декабря у отца произошёл геморрагический инсульт, после чего он впал в кому.

Информацию о дате похорон она обещала опубликовать позднее в телеграм-канале «Чёрный полковник», который вёл сам Виктор.

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Алкснис занимал должности депутата Верховного совета СССР и Латвийской ССР. Он также избирался в Госдуму третьего и четвёртого созывов. С 2013 по 2015 год он возглавлял поселок Тучково в Московской области. Виктор имел звание полковника авиации.

Ранее в возрасте 100 лет скончался 39-й президент США Джимми Картер. Бывший глава государства умер у себя дома в городе Плейнс, штат Джорджия. В последние годы жизни он боролся с тяжелой формой рака кожи.

Лия Мурадьян
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