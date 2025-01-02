Экс-депутат Госдумы Виктор Алкснис скончался в возрасте 74 лет

Виктор Алкснис, бывший депутат Государственной думы, умер в 74 года. Информацию о его кончине подтвердила его дочь Ирина Алкснис. Она рассказала, что в ночь на 30 декабря у отца произошёл геморрагический инсульт, после чего он впал в кому.

Информацию о дате похорон она обещала опубликовать позднее в телеграм-канале «Чёрный полковник», который вёл сам Виктор.

Алкснис занимал должности депутата Верховного совета СССР и Латвийской ССР. Он также избирался в Госдуму третьего и четвёртого созывов. С 2013 по 2015 год он возглавлял поселок Тучково в Московской области. Виктор имел звание полковника авиации.