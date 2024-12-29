Авиакатастрофа в Казахстане
Новый год
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 декабря, 20:12

Звезда «Интернов» и «Кухни» ушла из жизни в преклонном возрасте

Скончалась актриса Надежда Подъяпольская, сыгравшая в «Интернах» и «Кухне»

Надежда Подъяпольская. Обложка © Сериал «Зацепка». Режиссёр Андрей Мармонтов, сценарист Валентин Емельянов / Kino-teatr

Надежда Подъяпольская. Обложка © Сериал «Зацепка». Режиссёр Андрей Мармонтов, сценарист Валентин Емельянов / Kino-teatr

Советская и российская актриса театра и кино Надежда Подъяпольская ушла из жизни 28 декабря. Информацию об этом подтвердили представители Московского театра юного зрителя (МТЮЗ). Ей было 82 года, причины смерти не раскрываются.

«Прощание состоится в крематории Николо-Архангельского кладбища 31 декабря в 10:20», — говорится в заявлении.

Подъяпольская родилась в 1941 году и сразу же связала свою жизнь с искусством. Она окончила драматическую студию при Центральном детском театре, а затем на протяжении всей жизни оставалась верна Московскому ТЮЗу. Творческое наследие актрисы включает более 120 работ в кино и сериалах. Её кинодебют состоялся в 1985 году в фильме «Анчутка». Также российский зритель знает Подъяпольскую по эпизодическим ролям в сериалах «Интерны», «Глухарь» и «Кухня».

Умер чемпион СССР по хоккею Валерий Кузьмин
Умер чемпион СССР по хоккею Валерий Кузьмин

В конце декабря на 86-м году жизни скончался и народный артист СССР Валерий Яковлев. На его счету множество театральных постановок по классическим произведениям, таким как «Тихий Дон», «Идиот», «На дне» и «Чайка».

Тимур Хингеев
  • Новости
  • Утраты
  • Знаменитости
  • Кино и сериалы
  • Общество
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar