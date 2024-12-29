Звезда «Интернов» и «Кухни» ушла из жизни в преклонном возрасте
Скончалась актриса Надежда Подъяпольская, сыгравшая в «Интернах» и «Кухне»
Надежда Подъяпольская. Обложка © Сериал «Зацепка». Режиссёр Андрей Мармонтов, сценарист Валентин Емельянов / Kino-teatr
Советская и российская актриса театра и кино Надежда Подъяпольская ушла из жизни 28 декабря. Информацию об этом подтвердили представители Московского театра юного зрителя (МТЮЗ). Ей было 82 года, причины смерти не раскрываются.
«Прощание состоится в крематории Николо-Архангельского кладбища 31 декабря в 10:20», — говорится в заявлении.
Подъяпольская родилась в 1941 году и сразу же связала свою жизнь с искусством. Она окончила драматическую студию при Центральном детском театре, а затем на протяжении всей жизни оставалась верна Московскому ТЮЗу. Творческое наследие актрисы включает более 120 работ в кино и сериалах. Её кинодебют состоялся в 1985 году в фильме «Анчутка». Также российский зритель знает Подъяпольскую по эпизодическим ролям в сериалах «Интерны», «Глухарь» и «Кухня».
В конце декабря на 86-м году жизни скончался и народный артист СССР Валерий Яковлев. На его счету множество театральных постановок по классическим произведениям, таким как «Тихий Дон», «Идиот», «На дне» и «Чайка».