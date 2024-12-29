Звезда «Интернов» и «Кухни» ушла из жизни в преклонном возрасте

Советская и российская актриса театра и кино Надежда Подъяпольская ушла из жизни 28 декабря. Информацию об этом подтвердили представители Московского театра юного зрителя (МТЮЗ). Ей было 82 года, причины смерти не раскрываются.

Подъяпольская родилась в 1941 году и сразу же связала свою жизнь с искусством. Она окончила драматическую студию при Центральном детском театре, а затем на протяжении всей жизни оставалась верна Московскому ТЮЗу. Творческое наследие актрисы включает более 120 работ в кино и сериалах. Её кинодебют состоялся в 1985 году в фильме «Анчутка». Также российский зритель знает Подъяпольскую по эпизодическим ролям в сериалах «Интерны», «Глухарь» и «Кухня».