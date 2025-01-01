Канцелярия президента Эстонии сообщила о кончине бывшего главы республики Арнольда Рюйтеля, который ушёл из жизни на 96-м году. Он занимал пост президента с 2001 по 2006 год и был одним из ключевых фигур в процессе восстановления независимости Эстонии. Под его руководством начался переходный период, когда государственная власть Советского Союза была признана недействительной.

Рюйтель, находясь на позиции председателя президиума Верховного совета Эстонской ССР и затем Верховного совета независимой Эстонии, сыграл значительную роль в возвращении суверенитета страны. В официальном заявлении канцелярии акцентируют внимание на том, что именно благодаря его усилиям в оккупированной Эстонии начался переходный этап, в рамках которого была отвергнута власть СССР и восстановлена независимость государства.