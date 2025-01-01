Бывший президент Эстонии Рюйтель умер в возрасте 96 лет
Экс-президент Эстонии Арнольд Рюйтель. Фото © ИТАР-ТАСС/Виктора Лисицына
Канцелярия президента Эстонии сообщила о кончине бывшего главы республики Арнольда Рюйтеля, который ушёл из жизни на 96-м году. Он занимал пост президента с 2001 по 2006 год и был одним из ключевых фигур в процессе восстановления независимости Эстонии. Под его руководством начался переходный период, когда государственная власть Советского Союза была признана недействительной.
Рюйтель, находясь на позиции председателя президиума Верховного совета Эстонской ССР и затем Верховного совета независимой Эстонии, сыграл значительную роль в возвращении суверенитета страны. В официальном заявлении канцелярии акцентируют внимание на том, что именно благодаря его усилиям в оккупированной Эстонии начался переходный этап, в рамках которого была отвергнута власть СССР и восстановлена независимость государства.
В своей роли президента Рюйтель прилагал усилия для достижения сбалансированного развития Эстонии и содействовал процессу социального примирения, отмечается в пресс-релизе. Также стоит отметить его активную поддержку идеи о вступлении Эстонии в Европейский Союз и НАТО.
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