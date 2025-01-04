10 трендов 2024 года, за которые вас назовут «колхозом» в 2025-м: очистите шкаф заранее

Мода меняется так быстро, что за ней трудно угнаться. Тренды, которые вчера казались ультрасовременными, завтра могут вызвать лишь насмешки. Если вы не хотите оказаться в списке «вчерашних», пора узнать, что из популярного в 2024 году утратит актуальность в 2025-м. Мы собрали для вас подробный гид, чтобы вы могли заранее адаптировать гардероб и избежать модных ошибок.

1. Стиль 2000-х: эффектный камбэк с коротким сроком годности

Какие тренды 2024 года устареют в 2025-м. Фото © Freepik

Возвращение к нулевым в 2024 году покорило подиумы: заниженная талия, топы с пайетками, брюки карго и гламурные аксессуары снова стали модным мастхэвом. Но если верить прогнозам стилистов, в 2025-м этот тренд утратит популярность. Дизайнеры сместят акцент на лаконичность, выверенные линии и более зрелый подход к стилю. Что выбрать вместо этого: Приталенные брюки, топы нейтральных оттенков и классические аксессуары.

2. Вырезы и разрезы: меньше провокации, больше сдержанности

2024 год стал годом дерзких вырезов: платья с разрезами до бедра, топы с открытой спиной и юбки, которые едва держатся на бёдрах. Однако в 2025-м акцент сместится в сторону элегантности и закрытости. Вырезы, конечно, останутся, но станут менее провокационными. Совет: Ставьте на баланс — выбирайте один акцент в образе, чтобы выглядеть стильно, а не вульгарно.

3. Бохо-шик: время распрощаться с бахромой и этникой

Модные ошибки: чего избегать в новом, 2025 году. Фото © Shutterstock / FOTODOM / SergeBertasiusPhotography

Стиль бохо стал хитом фестивальных образов 2024 года. Свободные платья, многоуровневые юбки, замшевая бахрома и этнические принты заполнили ленты социальных сетей. Но в 2025-м тренд уйдёт на второй план, уступив место минимализму. Альтернатива: Чистые линии, базовые цвета и отсутствие перегруза деталями.

4. Неон: яркий, но уже устаревший

Если в 2024 году неоновые цвета символизировали смелость и энергию, то в 2025-м они рискуют стать признаком «вчерашнего дня». Пастельные тона и натуральные оттенки вытеснят кислотные цвета. Совет стилистов: Если любите яркие акценты, выбирайте насыщенные, но глубокие цвета, такие как кобальтовый синий или изумрудный.

5. Логомания: прощай, крупные бренды на виду

Тренды 2024 года, которые станут провалом в 2025-м. Фото © Lamoda

Сумки и футболки с огромными логотипами были на пике популярности в 2024 году. Но 2025-й пройдёт под знаком «тихой роскоши» — изысканность без кричащих деталей. Как выглядеть стильно: Ставьте на качественные материалы и неброские аксессуары.

6. Прозрачность: время для более закрытых нарядов

Прозрачные ткани в 2024 году завоевали вечернюю моду и повседневный гардероб. Но в 2025-м тренд уйдёт в прошлое, уступив место более сдержанным тканям и силуэтам. Что попробовать: Плотные, струящиеся ткани, которые подчёркивают фигуру.

7. Оверсайз: теперь с умом

Что выйдет из моды в 2025 году. Фото © Freepik

2024 год был временем, когда вещи размера макси заполонили гардеробы: огромные пиджаки, безразмерные худи и мешковатые брюки. Но в 2025-м стиль станет более структурированным. Рекомендация: Пробуйте сочетать объёмные вещи с элементами, которые подчёркивают фигуру, например ремнями или приталенными топами.

8. Спортивный шик: границы возвращаются

Комбинация спортивной одежды с повседневной в 2024 году была нормой. Но 2025 год вернет чёткие границы: спортивная одежда — для спортзала, повседневная — для улиц. Трендовый лайфхак: Инвестируйте в качественную базовую одежду, которая легко сочетается с любыми образами.

9. Эклектика: смешение ради смешения — больше не модно

Как тренды 2024-го сделают вас старомодными в 2025-м. Фото © rateshops

Сочетание несочетаемого стало трендом 2024 года: клетка с горохом, пайетки с вязаными вещами, неон с пастелью. Но в 2025-м цениться будет гармония и целостность. Как не ошибиться: Играйте с текстурами, но придерживайтесь одной цветовой палитры.

10. «Батины» кроссовки: массивные подошвы уходят в прошлое

Эти громоздкие модели кроссовок стали символом 2024 года. В 2025-м на смену придёт обувь с изящным дизайном и минималистичной эстетикой. Лучше выбрать: Белые или кремовые кроссовки, которые смотрятся аккуратно и универсально.

Как остаться в тренде и не превратиться в «колхозника»

Эти тренды 2024 года уже устарели к 2025-му. Фото © Shutterstock / FOTODOM / goffkein.pro