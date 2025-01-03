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3 января, 17:39

Двух российских актёров выдвинули на премию BAFTA

Актёров Юрия Борисова и Марка Эйдельштейна номинировали на кинопремию BAFTA

Юра Борисов и Марк Эйдельштейн. Обложка © Telegram / yuraborisov_fan

Юра Борисов и Марк Эйдельштейн. Обложка © Telegram / yuraborisov_fan

Российские актёры Юра Борисов и Марк Эйдельштейн стали номинантами на главную кинопремию Великобритании BAFTA после съёмок в фильме «Анора». Длинный список номинантов опубликован на сайте премии.

Они появились в фильме «Анора» американского режиссёра Шона Бэйкера, который заполучил девять номинаций, включая категории «Лучший фильм», «Лучшая режиссура» и «Лучший сценарий». Россияне будут бороться за победу в номинации «Лучший актёр второго плана». Американская актриса Майки Мэдисон, сыгравшая роль главной героини в киноленте, претендует на звание «Лучшей актрисы». Результаты британской кинопремии этого года станут известны 16 января.

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Напомним, что фильм «Анора» режиссёра Шона Бейкера стал настоящей сенсацией в мире кино — он завоевал «Золотую пальмовую ветвь» на Каннском фестивале и стал одним из главных претендентов на премию «Оскар». В трагикомедии, съёмки которой проходили в Нью-Йорке, снялись российские актёры — Юра Борисов и Марк Эйдельштейн. Борисова уже удостоили премией за лучшую роль второго плана на церемонии Ассоциации кинокритиков Лос-Анджелеса. Также актёра номинировали на «Золотой глобус».

Мария Любицкая
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