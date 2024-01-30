Названа потайная особенность лишнего веса, которая превращает человека в пищевого зомби

Способность накапливать жир для выживания развивалась в человеческом организме веками. И если раньше эта функция пользовалась спросом, то сейчас за едой не нужно охотиться, а потому всё больше людей стали страдать от ожирения и становиться магнитом для болезней, рассказала диетолог Елена Соломатина.

По словам врача, низкое качество современной пищи вкупе с хроническим кортизоловым стрессом приводят к тому, что организм интуитивно наращивает жировую ткань. Со временем в кишечнике появляется большое количество вредных бактерий, которые перехватывают управление и вынуждают "хозяина" искать больше еды для своего пропитания.

"Вся система организма ломается, и человек перестаёт понимать, когда он насытился при приёме пищи. Также начинаются сбои в поджелудочной железе, возникает инсулинорезистентность. Человек постоянно чувствует себя голодным и хочет сладкого. Мозг заставляет хозяина искать источники энергии в десертах, мучном и жирном", — поделилась собеседница "Вечерней Москвы".

Побороть эту проблему при помощи диет под силу не каждому. Нередко исключение из рациона вредной пищи даёт обратный эффект в виде стресса и дефицита витаминов, которые провоцируют ещё большее ожирение. Именно поэтому единственно верный вариант — обратиться к врачу, который возьмёт все анализы и разработает комплекс мер, заключила Соломатина.