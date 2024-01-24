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24 января, 04:42

Не избежать проблем: Названы опасные последствия быстрого похудения

Диетолог Соломатина: Быстрое похудение оборачивается моментальным набором веса

Быстрое избавление от лишних килограммов путём отказа от жиров и белков чревато нарушением обменных процессов и моментальным набором веса в дальнейшем. Об этом NEWS.ru рассказала диетолог Елена Соломатина.

По её словам, жир необходим для нормального деления клеток, выработки стероидных и половых гормонов, клеточных мембран, нервной системы. Специалист призвала не подвергать организм дополнительному стрессу.

"Жир — строительный компонент, который организм будет запасать. Если человек откажется от него, особенно зимой, начнутся проблемы, ещё и при отказе от белка", — сказала диетолог.

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Ранее сообщалось, что врачи бьют в набат из-за россиян с ожирением. Отложенный жир плохо сказывается на работе разных систем организма: начинает разрушаться печень, появляются системные заболевания. По словам диетолога, по сути, еда — легализованный наркотик.

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Лариса Сафронова
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