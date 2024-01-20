Яблочный уксус для похудения: Диетолог отделила мифы от реальности

Влияние яблочного уксуса на придание телу стройности научно не доказано. Об этом в телеграм-канале написала диетолог Лиза Афинская.

Она подчеркнула, что, как специалист с научной степенью, часто ссылается на научные исследования в постах. И в данном случае есть только одно тематическое исследование, проведённое на людях. Это произошло в 2009 году с участием страдающих ожирением японцев. Участники пили яблочный уксус. И не ферментированный, а обычный.

За три месяца им удалось сбросить только килограмм. Для людей с ожирением это мало, подчеркнула специалист. А вот во время грамотного похудения такие люди быстрее теряют лишний вес. По словам эксперта, вызывают вопросы и обстоятельства проведения исследования. Например, участников не просили меньше пить, так как алкоголь — это источник калорий, повышающий аппетит.

"Также есть вопросы к тому, как отбирали участников, анализировали результаты, спонсировалось ли исследование и не только. Мы называем это biases (или предвзятостями). Напомню, с клинической точки зрения похудение на один килограмм за три месяца является незначительным для людей с ожирением. Также напомню, что на основе одного исследования мы никогда не делаем выводы", — написала Афинская.

Резюмируя, она посоветовала при похудении делать акцент на качестве еды. А с яблочным уксусом быть осторожнее, ведь, если он плохо разбавлен, можно повредить зубную эмаль.