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8 января, 16:00

10 толстяков загадали похудеть на Новый год, и вот что с ними произошло за 12 месяцев!

Новогодние чудеса — это реальность... Или нет? В любом случае человеческая целеустремлённость творит магию гораздо лучше Дедушки Мороза! Собрали 10 преображений людей, которые загадали сбросить лишние килограммы.

"Сбросила 60 кг за 12 месяцев и продолжаю худеть! Жутко нервничала, когда публиковала, но не всё же одной на себя смотреть!" Abbadoozle.

Фото © Reddit / Abbadoozle

Фото © Reddit / Abbadoozle

"Я на прошлый Новый год и сейчас. Похудела на 30 килограммов!" Skeltonbird.

Фото © Reddit / Skeltonbird

Фото © Reddit / Skeltonbird

"Наконец исполнил то, что загадал на Новый год! Минус 60 кг", — Skeltonbird.

Фото © Reddit / Skeltonbird

Фото © Reddit / Skeltonbird

"Ровно год и минус 35 килограммов спустя!" elizabethjane50.

Фото © Reddit / elizabethjane50

Фото © Reddit / elizabethjane50

"Минус 56 кг за год!" Blipira.

Фото © Reddit / Blipira

Фото © Reddit / Blipira

"Ребёнок вырос, а я только уменьшилась в объёмах! Не могу поверить, что это реальность! За 365 дней похудела на 37 килограммов!" Blipira.

Фото © Reddit / Blipira

Фото © Reddit / Blipira

"Я после Рождества в прошлом году и перед праздниками в этом. До сих пор не могу поверить! Вроде бы и сбросила немного — 17 кг, но я довольна результатом", — fukuimashark.

Фото © Reddit / fukuimashark

Фото © Reddit / fukuimashark

"Ровно год назад на Рождество! Много чего изменилось, но вы только посмотрите на моё лицо!" mandiekitty.

Фото © Reddit / mandiekitty

Фото © Reddit / mandiekitty

"Разница — год! Рождество 2020-го и Рождество 2021-го! Никогда не чувствовала себя лучше", — crackalakachrisy.

Фото © Reddit / crackalakachrisy

Фото © Reddit / crackalakachrisy

"Между снимками разница в 356 дней и 46 килограммов", — Flourgirl85.

Фото © Reddit / Flourgirl85

Фото © Reddit / Flourgirl85

10 вдохновляющих преображений, которые доказывают, что похудеть после 35 — не фантастика
10 вдохновляющих преображений, которые доказывают, что похудеть после 35 — не фантастика
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Reddit / crackalakachrisy

Сергей Трофимов
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