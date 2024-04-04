Россиянам раскрыли опасность самовольного отказа от глютена Врач Поташева предупредила, что отказ от глютена не означает здоровое питание 4 апреля, 09:28 Россиян предупредили, что нельзя бездумно отказаться от глютена. Обложка © Freepik / senivpetro

Если отказаться от продуктов с глютеном, просто почитав блогеров и не проконсультировавшись с врачом, то можно заработать проблемы со здоровьем, а вовсе не перейти на правильное питание. Об этом предупредила Life.ru гастроэнтеролог, диетолог, кандидат медицинских наук, ведущий специалист сети клиник "Семейная" Алёна Поташева.

Она пояснила, что в последнее время стала очень модной тема отказа от глютена, который якобы таит в себе сплошной вред для организма. По словам медика, доля правды в этом есть, но нельзя просто взять и вычеркнуть из рациона "опасные" продукты, важно понимать, чем их можно заменить.

Сбалансировать рацион, используя безглютеновые продукты, можно, и это сделать не сложно, потому что достаточно доступных круп, заменяющих глютен: рис, гречка, кукуруза, киноа, есть и более экзотические варианты. Алёна Поташева Врач-диетолог

По словам Поташевой, отказ от трёх круп, содержащих глютен, — ржи, пшеницы и ячменя — не несёт в себе какие-то опасности. Витамины и минералы, которые мы получаем из этих круп, можно получить из других продуктов, тем более что значительная часть продуктов из пшеницы — это булочки, макароны, торты и другая не очень полезная пища.

Для нашего питания гораздо важнее сбалансированность рациона и употребление овощей и зелени, в том числе и дикорастущей, например крапивы и щавеля, продолжила диетолог. Она пояснила, что это не только восполнит дефицит витаминов, которые вы недополучите из пшеницы, но и позволит употребить гораздо больше клетчатки.

Врач отметила, что пациенты с целиакией, которым противопоказан глютен, должны внимательно следить за своим рационом. Но такое заболевание встречается редко, продолжила Поташева. В большинстве случаев люди отказываются от глютена, думая, что так они будут приобщаться к здоровому питанию.

Важно сказать, что очень часто люди подменяют понятия "здоровое питание" и "исключение глютена": они просто заменяют вредные глютеновые продукты такими же вредными безглютеновыми, что наносит одинаковый вред здоровью. Алёна Поташева Врач-диетолог

Если вы можете правильно сбалансировать питание овощами, листовой зеленью, крупами, белком (птица, яйцо, рыба, морепродукты), использовать здоровые жиры, тогда никаких проблем со здоровьем при отказе от глютена не возникнет, подытожила собеседница Life.ru.

Ранее сообщалось, что регулярное употребление молочного улуна может способствовать продлению жизни. Этот вид чая помогает бороться с опасными для здоровья свободными радикалами. Улун также препятствует развитию болезней Альцгеймера и Паркинсона.

Авторы Андрей Горяничев