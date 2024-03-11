Не вызывают аллергию и рак: Технолог развеяла популярные мифы о ГМО-продуктах

Множество исследований подтверждают безопасность употребления генно-модифицированных продуктов (ГМО). Об этом в интервью "Газете.ru" рассказала технолог Светлана Баласанян.

По её словам, учёные используют генетические модификации, чтобы увеличить сроки годности продуктов питания или улучшить их качество и сделать более безопасными. Так, специалисты могут задействовать генную инженерию для того, чтобы растение было более устойчиво к болезням и вредителям, а также если хотят повысить его питательную ценность.

Собеседница издания, рассказывая про возможность возникновения онкологии и других болезней из-за генно-модифицированных продуктов, заявила, что они не только не вредят здоровью, но и в некоторых случаях помогают организму. Допустим, золотой рис, который был подвергнут генетической модификации, богат бета-каротином, который помогает бороться с дефицитом витамина А.

"Кроме того, благодаря биотехнологиям учёные создали помидоры с повышенным содержанием витамина D3, который полезен для костей, иммунитета и сердечно-сосудистой системы", — сообщила руководитель компании "Союзкомпонент".

Также она назвала мифом информацию о том, что ГМО приводят к возникновению аллергии. По её словам, такие продукты проходят проверки на аллергенность и безопасность ещё до того, как попадут на прилавки магазинов. Она также подчеркнула, что это подтверждается многочисленными научными исследованиями, проведёнными за последние десятилетия.

"Более того, учёные используют биотехнологии, чтобы снизить или вовсе убрать аллергены в пище. Например, они смогли сократить содержание глютена в пшенице, который является одним из самых распространённых аллергенов", — подчеркнула Баласанян.