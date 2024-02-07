Доцент раскрыла правду о том, как часто на наши столы попадают ГМО-продукты Доцент Слынько: Многие растительные продукты на нашем столе — с изменёнными генами 7 февраля, 13:53 Многие растительные продукты на нашем столе — с изменёнными генами. Обложка © Unsplash

Один из главных аргументов – противников генетически модифицированных продуктов — какое-либо вмешательство в ДНК противоестественно. А значит, употребление в пищу ГМО якобы может вызвать у человека опасные мутации и, как следствие, болезни. Одно из очевидных объяснений подобных предрассудков — банальная научная безграмотность или работа с некорректными источниками информации. Мифы о ГМО в беседе с Life.ru развеивает доцент кафедры "Биоэкологии и биологической безопасности" Университета РОСБИОТЕХ, кандидат биологических наук Елена Слынько.

Существует множество исследований, которые доказывают, что ГМО-продукты безопасны. В основном все проанализированные исследования касались двух типов ГМО-растений: устойчивых к насекомым и к химическим удобрениям. Данные за последние 20 лет показали, что эти сельхозкультуры никак не повлияли на людей и животных, которые ими питались. Елена Слынько Доцент кафедры "Биоэкологии и биологической безопасности" Университета РОСБИОТЕХ, кандидат биологических наук

Биолог рассказала, что российские генетики проанализировали геномы и транскриптомы 631 вида растений и выяснили, что среди них гораздо больше природно-трансгенных, чем считалось ранее. Например, в список ГМО, созданных природой, кроме табака, батата и лекарственного растения льнянки теперь входят арахис, клюква, хмель и чай.

Если в геном растения попадают гены постороннего организма, например, бактерии или гриба, такое растение называют трансгенным. Этот механизм учёные сегодня активно используют в сельском хозяйстве, чтобы создавать генетически модифицированные культуры, например сорта кукурузы или пшеницы, устойчивые к различным вредителям. Существуют растения, которые навсегда закрепили в собственном геноме участки ДНК, когда-то принадлежавшие агробактериям, и продолжают передавать эту информацию из поколения в поколение (это те же табак, батат и льнянка).

"Практически все продукты растительного происхождения на нашем столе — с изменёнными генами. Благодаря этому они дают больше урожая, приспосабливаются к суровому климату и недостаткам почвы, противостоят вредителям. Но главное — они становятся лучше на вкус, содержат больше полезных веществ и приобретают новые ценные свойства. Например, золотой рис — генетически модифицированный сорт риса с повышенным содержанием витамина А. Существует также особый сорт моркови, который содержит вакцину от туберкулёза.

"Учёные-генетики уверены, что в будущем человечеству не обойтись без трансгенных растений и продуктов. Мы сможем предотвращать голод или массовый неурожай, а также минимизировать вред для экологии: ГМО-растения можно реже поливать и возделывать беспахотным способом. Это позволит не только экономить воду, но и уменьшать парниковый эффект за счёт снижения теплового излучения пашни. Кроме того, меньшее количество сельхозтехники на полях поможет контролировать выбросы углекислого газа в атмосферу", — добавила Слынько.

Современные зумеры, веганы, хипстеры и люди, сражающиеся за здоровый образ жизни, ведутся на миф о вреде обычного коровьего молока. Стало модно брать с полок магазина якобы полезные продукты — без сахара и без лактозы, без ГМО и глютена, кокосовое или миндальное молоко. Популярные мифы развеиваем в материале Life.ru.

Авторы Андрей Горяничев