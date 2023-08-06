Отвечают генетики: 3 самых больших вопроса про ГМО и их влиянии на человека Кандидат биологических наук прокомментировала самые распространённые мнения о генно-модифицированных продуктах. 5 августа, 22:44 Обложка © Shutterstock

Продукты с надписью "Без ГМО" не обязательно более натуральны и качественны, а многие предубеждения по поводу генной модификации безосновательны, считает кандидат биологических наук, генетик, ведущий научный сотрудник MyGenetics Ирина Колесникова. Она прокомментировала Лайфу несколько самых распространённых мифов о ГМО.

ГМО — это аллергии, токсины и онкология?

Предрасположенность к аллергическим реакциям сама по себе может быть заложена генетически, и с этой точки зрения генно-модифицированные продукты вовсе не опаснее всех остальных, объясняет Ирина Колесникова. Она заверила, что на самом деле аллергия или токсичность еды с ГМО — результат не самой технологии, а недостаточного контроля на производстве и качества продукции.

— До сих пор не получено достаточно убедительных доказательств в пользу того, что ГМО могут вызывать более частую или более выраженную аллергию или быть более токсичными, чем обычные продукты. То же самое касается и якобы риска онкологических заболеваний при потреблении трансгенных продуктов, — подчёркивает генетик.

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Для снижения риска раковых заболеваний, аллергии и отравлений нужно обращать внимание на сбалансированный рацион и достаточное количество антиоксидантов, а не на присутствие или отсутствие в продуктах генных модификаций, считает специалист.

"ГМО встроятся в наш геном! Мы все мутируем!"

Почему-то при употреблении в пищу говядины, свинины, курицы или любых других обычных продуктов у нас не возникает опасений, что их гены попадут в нашу ДНК и мы начнём мычать, хрюкать, кудахтать и фотосинтезировать, иронизирует кандидат биологических наук.

— Чужая последовательность ДНК без специального вмешательства генетиков сама по себе не может стать частью нашей. На такие "чудеса" способны только вирусы, — говорит генетик.

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ДНК из пищи, как и всё остальное, разрушается в желудке специальными ферментами — ДНКазами — до отдельных составных частей, и это одинаково происходит с любыми продуктами вне зависимости от присутствия в них ГМО, рассказала исследователь.

ГМО — это противоестественно?

На самом деле генные модификации естественным образом происходят в природе, отметила Ирина Колесникова: существует механизм так называемого горизонтального переноса генов, когда генетический материал переходит от одного вида к другому, а не передаётся только между представителями одного и того же вида по наследству. Так бывает между простейшими, одноклеточными и даже между растениями. Но вероятность такого явления у животных и людей крайне мала, убеждена генетик.

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— Вероятность этого для человека при употреблении ГМО абсолютно не отличается от вероятности при употреблении любых других продуктов. Фотосинтез после сельдерея нам, увы, не светит, — шутит Ирина Колесникова.

Она добавила, что урожайность генно-модифицированных зерновых культур в среднем на 22% выше, чем обычных. Кроме того, генная модификация, со слов эксперта, позволяет в среднем на 37% уменьшить обработку культур пестицидами, поскольку ГМО-культуры более устойчивы к болезням и вредителям.

Авторы Александр Бочаров