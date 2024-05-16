Россиян предупредили, что любимые котики могут довести до слабоумия Фельдшер Балан: Наличие кошки у пожилых людей может способствовать слабоумию 16 мая, 16:11 Россиянам рассказали, как домашние животные влияют на здоровье хозяев. Обложка © Freepik.com / wirestock

У людей старше 65 лет, являющихся владельцами собаки, вероятность развития слабоумия ниже на 40%. Всё потому, что уход за питомцем помогает поддерживать физическую и умственную активность, а значит, хозяин чаще выходит из дома на прогулку и взаимодействует с другими людьми. Об этом рассказала фельдшер, управляющая сети пансионатов для пожилых людей Наталья Балан.

А вот наличие кошки, по её словам, наоборот, повышает риск появления когнитивных нарушений. Всё дело в паразитах Toxoplasma gondii, носителями которых являются пушистики. Заражение может происходить через царапины, укусы и в результате несоблюдения гигиенических норм.

"Заражённость токсоплазмозом в мире — около 35%. Паразит воздействует на работу головного мозга — он проникает в центральную нервную систему и влияет на нейромедиаторы. Поведение человека становится изменчивым, а инфекция может напрямую стать причиной развития психического расстройства", — пояснила медик в беседе с "Газетой.ru".

Особенно негативно токсоплазмоз сказывается на здоровье пожилых людей. Это и потеря мышечной массы, истощение, нарушение когнитивных функций, которые впоследствии могут привести к деменции, резюмировала специалист.

Ранее ветеринар раскрыла, как домашние питомцы проявляют любовь к хозяевам. Кошки и собаки являются очень социальными животными, которые используют в своей повседневной жизни различные способы общения. Например, у собак очень хорошо развит язык тела: они прижимают уши, облизывают нос и виляют хвостом.

Авторы Евгения Мосс